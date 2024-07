Violencia en Palermo: le robaron, se bajó del auto, corrió al motochorro y lo volteó de una trompada

Escuchar

Un violento intento de robo tuvo lugar el viernes por la mañana en el barrio porteño de Palermo, cuando un motochorro le rompió el vidrio a un auto que se encontraba en el semáforo para robarle el teléfono al conductor. El delincuente, no obstante, no logró escapar: la víctima se bajó del vehículo y corrió hasta reducirlo de una trompada.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Niceto Vega y Armenia y, según pudo saber LA NACION por fuentes policiales, el ladrón se bajó de una moto junto a la camioneta Citroën que esperaba la luz verde y en una maniobra logró llevarse el celular de la víctima.

El hombre bajó de su auto, impidió la huida del delincuente y dio aviso a las autoridades. De esta forma, el personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad se acercó al lugar y procedió con la detención del motochorro. El momento quedó capturado por la cámara de la víctima, que grabó toda la situación mientras relataba cómo había sido el robo.

“Estaba hablando por teléfono y me rompieron el vidrio, lo corrí y lo volteé de la moto. Tengan cuidado, peso 105 kilos y me lo hicieron igual estos delincuentes. Me podrían haber matado ”, expresó la víctima mientras mostraba cómo los efectivos policiales arrestaban al ladrón.

Según pudo saber LA NACION por fuentes con acceso al caso, se realizó una identificación y requisa del motociclista -que fue identificado como un joven de 20 años- y entre las pertenencias encontraron el iPhone 15 Pro que había sido sustraído hacía pocos minutos.

El vidrio de la camioneta que rompieron para robar el teléfono. Policía de la Ciudad

Además, precisaron que el joven no tenía licencia para conducir la moto en la que iba y que contaba con un “amplio prontuario delictivo”, que incluía 18 causas desde 2019 por tenencia de estupefacientes, lesiones, robo, hurto agravado, encubrimiento y falsificación de documentos.

Tras esto, el Juzgado Criminal y Correccional 39, a cargo de Dr. Santiago Bignone, Secretaría 135 del Dr. Marcelo Muffatti, dispuso la detención del acusado bajo los cargos de “robo en poblado y en banda” y el secuestro de la moto y de la camioneta involucradas.

Otro intento de robo en Merlo

Un hecho similar tuvo lugar a principios de mes en una localidad del conurbano bonaerense. Allí, un hombre sufrió un intento de robo cuando salía de un banco en el partido de Merlo, provincia de Buenos Aires. La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad instalada en la vía pública y el video se viralizó este jueves. El hecho, según detallan medios bonaerenses, ocurrió sobre Avenida del Libertador, en su intersección con la calle Maipú. Tanto el sujeto que protagonizó el intento de robo como un cómplice fueron detenidos.

La grabación inicia con ambos individuos mientras tironean de una mochila, que pertenecía a la víctima y tenía además dinero en su interior. El ladrón, al darse cuenta de que el hombre no iba a dejar que se llevara sus pertenencias con tanta facilidad, empezó a zamarrearlo con fuerza. Aun así, no logró su cometido.

El tenso episodio, que no duró más de 15 segundos, culminó con el delincuente dándole una piña en la cara a su víctima antes de darse a la fuga.

