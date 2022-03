Violencia en Tigre. Así irrumpieron los vecinos en una comisaría para intentar linchar a un policía acosador

Escenas de violencia y máxima tensión se vivieron en la subcomisaría del barrio Ricardo Rojas, de Tigre, cuando familiares y amigos de una joven de 21 años que afirmó haber sido acosada por un oficial de la dependencia cuando acudió allí a denunciar a su pareja por violencia de género ingresaron para linchar al policía, que terminó detenido.

El incidente, que dejó destrozos en la seccional, se produjo el domingo, a media mañana, y fue filmado por uno de los allegados a la víctima. En las imágenes se puede ver no solo la intempestiva entrada de varias personas a la dependencia, sino el vano intento del oficial subayudante Marcelo Ezequiel Bogado por intentar negar con la chica dijo haber sufrido de parte suya. Los destrozos provocados durante la irrupción son objeto de una causa penal que está a cargo del fiscal de Rincón de Milberg, Sebastián Fitipaldi.

El hecho denunciado por la joven ocurrió el domingo alrededor de las 8 de la mañana en la subcomisaría situada en Carlos Delcasse 2909. Según fuentes policiales y judiciales, la chica entró llorando para refugiarse de su novio y con la intención de denunciarlo e iniciar una causa por violencia de género.

Vecinos irrumpen en una comisaría para increpar a un policía acosador

“La chica fue a denunciar a su novio y este impresentable se hizo el galán, la invitó a salir y no le tomó la denuncia”, dijo a la agencia de noticias Télam un jefe policial.

La víctima declaró que el oficial subayudante Bogado se aprovechó de la situación y de su estado de conmoción e indefensión.

“La agarró de la mano, la abrazó, le tocó la pierna, le dio un beso en la mejilla y le dejó anotado en un papelito su número de celular para que lo llame para salir”, dijo a Télam una fuente judicial directamente ligada a la causa.

La propia víctima dio su versión ante la prensa, en la que confirmó que el policía le anotó “su número de teléfono en un papel” y le dijo “después mándame un mensaje”.

“Cuando le dije que no le quería dar un beso, me dijo ‘dale, que no hay nadie’. Me costó irme de la situación. Cuando le dije que me iba a ir, él me ofreció un té. Le dije que no, me paré y me fui caminando sola. Durante todo ese rato, nunca apareció otro policía”, relató la joven, acompañada por su madre.

Luego de aquella situación, la joven fue a su casa, le contó a su familia lo que había pasado con el policía, y varios parientes fueron a increpar al oficial a la sede policial, donde además hubo disturbios y algunos daños, algo que quedó grabado incluso en un video que se difundió por redes sociales.

La madre de la víctima contó que ella “no dudó en ir a pegarle al policía en la comisaría” luego de haberse enterado de lo que había pasado con su hija. “Llegamos y nos atendió el mismo policía, pero él decía que no era él quien había acosado a mi hija. Ahí le rompimos los vidrios, la puerta y lo agarramos para pegarle. Después de que pasó esto aparecieron 50 patrulleros. Nunca hay policía acá y aparecieron ahora”, expresó la mujer, quien se hallaba junto a su hija.

El oficial subayudante Marcelo Ezequiel Bogado, de la subcomisaría del Barrio Rojas, de Tigre, tras ser golpeado por familiares de una chica que fue a denunciar un hecho de violencia de género y terminó siendo acosada

El propio titular de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) de Tigre, Lucas Borge, fue quien, al enterarse cómo fue el contexto en el que habían atacado al policía y la subcomisaría, lo denunció y le dio intervención inmediata a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Tigre y a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial.

La fiscal Mariela Miozzo, a cargo de la investigación, indagó esta tarde al oficial Bogado, a quien acusó por los delitos de “abuso sexual agravado por su condición de policía”, que prevé una pena de entre 3 y 10 años de prisión, y por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por no haber tomado la denuncia de la víctima.

Durante su declaración indagatoria, Bogado aceptó declarar y negó los hechos por los cuales se lo acusa. Según fuentes judiciales, se defendió ante la fiscal al afirmar que los hechos no ocurrieron como describe la imputación que le están haciendo y que nunca se propasó con la chica.

Además de la causa contra el policía, hay otros dos expedientes conexos: por un lado, la denuncia original de la víctima contra su novio, que la iba a seguir otro fiscal de la UFI de Violencia de Género de Tigre, y por el otro, los daños ocasionados por los familiares de la joven en la seccional, que quedó en manos del fiscal Fitipaldi.