A María Teresa Acosta la cuarentena no le cambió la vida. "Después de lo que me pasó nunca pude salir a ningún lado. Tampoco pude volver a trabajar. Estoy con tratamiento psicológico por los ataques de pánico. Siempre tengo que estar acompañada de mis hermanos o mi marido. No hago nada sola", contó al referirse al daño provocado por el ataque de su expareja, un hombre que la baleó en noviembre pasado y que aún continúa prófugo. "Él me dijo que no tenía nada que perder y que no iba a parar hasta matarme", aseguró la víctima del intento de femicidio.

El sábado 16 de noviembre de 2019, Acosta salió de su casa en Ingeniero Budge para hacer algunas compras. La acompañó una vecina porque desde la separación, hacía ya dos años, Alfredo Falcón no dejaba de acosarla y amenazarla. "Después de que conocí a mi actual pareja-recordó la mujer en diálogo con LA NACIÓN- él empezó a llamarme por teléfono y a seguirme cuando salía de mi casa. También me esperaba en el colegio de mis hijos. Había hablado con mis amigas y les dijo que me iba a matar. Tuve que cambiar toda mi rutina. Le hice tres denuncias y por eso él tenía una perimetral. No se me podía acercar a menos de 300 metros".

A pesar de la restricción impuesta por la Justicia, ese sábado, Acosta salió de una carnicería y encontró a Falcón a unos pocos pasos. Tenía la vista fija en ella y llevaba la mochila donde él, como le había confesado durante tantas persecuciones, guardaba el arma para asesinarla. La mujer cruzó la calle desesperada y entró a la panadería ubicada en Claudio de Alas y Recondo. Allí le rogó a la empleada que llamara a la policía porque su vida corría peligro. Ya era demasiado tarde.

"La empleada atinó a bajar la persiana -contó Acosta-, pero él se metió igual. Sacó el arma y se me vino encima. Me apuntó a la cabeza, yo alcancé a poner las manos y me pegó un tiro en el pecho. Él salió por otra puerta y yo me caí al piso. Vi que la empleada fue a llamar a una ambulancia, pero le dije que me llevara ella porque no iba a llegar viva, no podía respirar".

La empleada no lo dudó: subió a Acosta a su auto y manejó a toda velocidad hasta el Hospital Materno Infantil Oscar Alende por ser el más cercano. Sin embargo, por la gravedad de la herida, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora donde permaneció internada hasta el 12 de diciembre. "Estuve en terapia intensiva, toda entubada y con respirador. La bala me había lastimado todo por dentro. Me perforó el intestino y afectó parte del hígado, el pulmón y el páncreas. También me lastimó una costilla. No me mató de milagro".

El intento de femicidio sufrido por Acosta quedó registrado por las cámaras de seguridad de la panadería. En el video se puede reconocer con facilidad el rostro de Falcón, el pelo blanco de canas, la voluntad de matar. Sin embargo, el hombre continúa prófugo o, dicho de otra manera, con la chance cierta de completar su plan criminal.

Acosta señaló que Falcón le lleva 28 años, que estuvieron nueve años juntos, que no tienen hijos en común, aunque cada uno los tuvo por su lado. También que el horror comenzó cuando él perdió su trabajo como albañil y ocupó las horas en llenarse de rencor y alcohol. "Yo tuve que salir a trabajar y empeoró el tema de sus celos. Me empezó a controlar, tenía que escribirle o llamarlo cuando yo llegaba al trabajo, cuando me subía al colectivo, le tenía que avisar todo lo que estuviera haciendo. Si me olvidaba, él se enojaba y me pegaba".

Acosta aguantó la violencia cada vez más frecuente de su pareja hasta que el maltrato también alcanzó a sus dos hijos más chicos. Juntó dinero en silencio, alquiló un departamento y le comunicó a Falcón que lo dejaba. Desde ese momento el hombre no dejó de prometerle que la escarmentaría. Una semana antes del ataque, a modo de anunció de lo que finalmente haría, Falcón se paró frente a la casa de Acosta, esperó que ella saliera y con un dedo le apuntó como si fuera una pistola.

"Lo único que me dice la justicia -se quejó Acosta- es que él ya tiene pedido de captura internacional y que, si quiere salir del país, es seguro que lo van a agarrar, pero a mí me cuesta creerlo. Cómo puede ser que después de tanto tiempo siga prófugo. Si lo estuvieran buscando de verdad ya estaría preso".

La fiscal Fabiola Juanatey de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 especializada en Violencia de Género de Lomas de Zamora imputó a Falcón, que tiene 70 años, del delito de "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por mediar relación de pareja en grado de tentativa". Familiares y amigos de Acosta, que no cuenta con un abogado que la ayude a seguir los avances de la causa, se concentraron en varias oportunidades frente a los tribunales para exigir una respuesta que todavía se demora.

"Mi reclamo -dijo la víctima del intento de femicidio- es que la justicia lo detenga porque no voy a poder volver a tener una vida normal hasta que él esté preso. Me dijo que no tenía nada que perder y que no iba a parar hasta matarme".

Y agregó: "La justicia me dice que con esto del coronavirus no se puede hacer nada".

Para evitar quedarse sola, Acosta se mudó junto a su marido y sus hijos a la casa de sus padres, donde siempre está acompañada por alguno de sus diez hermanos. Sin embargo, la certeza de que Falcón está suelto no la deja en paz. "Lo peor de todo es que él anda por Ingeniero Budge, los vecinos dicen que lo ven. Por eso no salgo casi nunca a ningún lado, y cuando lo hago si o si tengo que tener alguien al lado", aseguró.

Durante la segunda quincena de julio, los hermanos y amigos de Acosta reiteraron su reclamo de justicia frente a los tribunales de Lomas de Zamora. La novedad fue que la propia víctima participó exhibiendo una foto de Falcón.

"La fiscal Juanatey, me dice que ellos lo están buscando, pero que con esto del coronavirus no se puede hacer nada. Le dije que ya pasaron más de ocho meses y que no puede ser que todavía no lo hayan agarrado. Ni siquiera pusieron una recompensa".