Violencia de género: Franco Sosa, un joven tucumano fue asesinado al defender a una mujer de su ex

Franco Sosa tenía 27 años. El domingo estaba en una reunión de amigos en el departamento de Lules, en Tucumán , cuando un hombre irrumpió de manera violenta. Quería ver a su expareja, la dueña de casa. Pese a que no le permitían ingresar al domicilio, el agresor continuó insistiendo con más ferocidad. Sosa intercedió para pedirle que se retirara, pero el violento lo atacó con un cuchillo . Por la gravedad de la herida, el joven falleció horas más tarde.

No hay nada que alivie el dolor de Clemente Sosa, el papá de la víctima. "Quiero que se haga justicia por mi hijo, esto no puede quedar así. Él murió por salvar a una joven ", dijo el hombre al diario tucumano La Gaceta .

Bruno Enzo Chanampa, de 30 años, fue quien terminó con la vida de Sosa. Había sido novio de Nadia Nievas y ese domingo se presentó en la vivienda de la mujer con intención de verla. Su presencia no fue bien recibida. Una testigo contó que el hombre "empezó a gritar que él quería hablar con ella. Franco, al ver que estaba muy loco, fue a defenderla. Le pidió en buenos términos que se retirara, que no tenía nada que hacer ahí".

Tras un forcejeo, Chanampa sacó un cuchillo y no dudó en herir al hombre. Al parecer, también lastimó a otra persona. Sosa falleció un día después en el hospital Padilla mientras era intervenido quirúrgicamente.

"Él era muy violento con mi hermana"

"Cuando estaba en la puerta y Franco intentaba hacerle frente, él (por Chanampa) le dijo: '¡Vos no te metas porque también te mato!'. Finalmente lo hizo", señaló Liliana, la excuñada del detenido, consignó el diario tucumano. La mujer no se vio sorprendida por esta actitud del hombre. Ya había visto al agresor empuñando un cuchillo contra el cuello de su hermana. "Ella se separó porque él era muy violento. Hace un año que no estaban juntos y lo mismo la seguía molestando", contó.

Chanampa finalmente fue detenido por la policía y quedó detenido, acusado por el homicidio de Sosa.

