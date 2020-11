Violencia de Género. Reclama que la Justicia las proteja a ella y a su hija

M. escapó de México con su hija, de dos años y diez meses, luego de denunciar a su esposo y padre de la niña por violencia y abuso. El hombre pidió la restitución internacional de la menor y ella hoy está en Cordoba y teme que él les haga algo

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de noviembre de 2020 • 10:38

CÓRDOBA. La vida de M.S.M., de 27 años, y su hija de dos años y 10 meses se transformó hace poco más de un año en un infierno. Lo que, suponía, era una historia de amor en México derivó en cuatro denuncias por violencia de género y abuso de la menor y, de su contraparte, en un pedido de restitución internacional de la nena. "Si volvemos allá me va a matar, y mi hija se quedará sin mamá y en riesgo. Tengo terror y siento que la Justicia no nos respalda", cuenta la mujer a LA NACION.

En 2013 M. se fue de vacaciones a México, se enamoró, decidió mudarse y casarse. Al tiempo, con el planteo de que quería "cuidarla y guiarla", su pareja empezó "con una violencia sutil", en la que, recuerda ella, no la "dejaba trabajar ni opinar". Vivían en Tulum, la joya de la Riviera Maya. Quedó embarazada y las cosas empeoraron, e incluso con la beba creciendo la violencia no frenaba.

Florencio Varela. Una pareja murió atropellada por un subcomisario que manejaba alcoholizado y zigzagueando

"La violencia fue apareciendo de manera de manera sutil: no me dejaba opinar, no me dejaba decidir, estaba encerrada en una burbuja. Empecé a despersonalizarme, él era el que resolvía -cuenta la joven-. No tenía acceso a nada. Nos casamos con separación de bienes. Hoy entiendo todo: él tenía trastornos de ira. Y me llenaba de culpas. 'Vos no entendés nada, vos no tenés derechos', me repetía. Me amenazaba con quitarme a la nena. Vivía aterrorizada".

Un día de golpes más violentos, incluso una trompada que erró y rompió la mampara del baño, llevó a M. a realizar la denuncia. "Me ahorcaba, me tenía arrinconada; ahí pensé que nos mataría y con pánico hice la denuncia. Volví y la escondí en un libro. Mi mamá estaba allá de visita y él me firmó un permiso ante escribano para que yo pudiera venir un tiempo a la Argentina. Dos días antes del viaje lo llamaron de la fiscalía por la denuncia y todo fue un caos. Aterrada, fui al consulado argentino en Playa del Carmen".

El Consulado extendió un comprobante a la Cancillería describiendo la situación en la que la mujer salía de México; esa noche se les dio protección y al día siguiente personal diplomático las acompañó al aeropuerto de Cancún. En la Argentina, M. hizo una presentación judicial relatando su historia.

Un mes después, el 5 de marzo, el hombre llegó a Córdoba. "Me humilló, me gritó. En un momento me pidió estar solo un rato con la nena; los dejé en la habitación. Al rato ella salió apagada y él, como loco. Decidió irse ese mismo día y al poco tiempo llegó el pedido de restitución internacional" de la menor a su padre.

La niña terminó por contarle a M. que su papá la había "tocado", incluso dio precisiones de cómo. Fue al Polo de la Mujer, donde hizo la denuncia. Alejandro Pérez Moreno, su abogado en la causa penal, explicó que el origen es ese hecho: "En el Polo advirtieron un posible abuso de índole sexual; hay declaraciones e incluso un video. Un peritaje señala que se revelaron indicadores, pero que no se puede determinar si hubo abuso sexual. La fiscal, sobre la base de eso, pidió archivar la causa y dejó de lado todo el resto de los indicios y elementos. Nunca vi nada así. Presentamos una oposición [al archivo]. El Polo de la Mujer establece que hay 'alto riesgo de femicidio' contra M. y su hija".

LA NACION intentó, sin éxito, hablar con la fiscal que lleva la causa penal. Contra la pareja de M. no hay ningún tipo de restricción de ingreso a la Argentina y eso aterroriza a la mujer. Luciana Ulla, la abogada que la representa en la causa por el pedido de restitución internacional, indica que el proceso está frenado a la espera de la decisión penal.

M. escapó de México con su hija, de dos años y diez meses, luego de denunciar a su esposo y padre de la niña por violencia y abuso. El hombre pidió la restitución internacional de la menor y ella hoy está en Cordoba y teme que él les haga algo

Mientras, el tribunal les puso una vigilancia discreta, una custodia de civil a la madre y a la nena; ella debe avisar tres horas antes de cualquier movimiento.

"La Justicia no ha dado razones ni motivos de la custodia; entendemos que es por miedo de que ella se fugue con la beba, lo que es un disparate. Está en el domicilio de su madre desde que llegó, nunca se movió de allí. Es violento para ellas tener que ir a la plaza con un policía o al pediatra con un móvil detrás", dice Ulla. "Las medidas de restricción adoptadas contra él se vencieron y no se renovaron porque, al decir de la Justicia, no hubo nuevos hechos", agrega.

M. presentó un pedido de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Quiero que nos escuchen, a mí y a mi hija. Pido que se entienda que él me va a matar si volvemos. El Estado debe protegerla a ella, escucharla", repite la joven.

Conforme a los criterios de Más información