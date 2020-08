Violencia: perdió el embarazo luego de ser golpeada por ladrones en La Matanza

Nadia Riveros fue atacada la semana pasada por tres ladrones Crédito: Imagen TV

18 de agosto de 2020 • 23:04

Una joven de 22 años perdió un embarazo de cinco meses de gestación luego de que la semana pasada fuera golpeada a culatazos por ladrones, que, además, balearon en un tobillo a su madre para robar su automóvil la localidad bonaerense de Isidro Casanova, según informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de Nadia Riveros, quien el miércoles último sufrió un asalto cuando se iba a dirigir al hospital Paroissien junto a su tío y su madre para un control del embarazo que cursaba. En el camino fueron interceptados por tres delincuentes armados que los amenazaron, los golpearon, los balearon y les robaron el auto.

La propia víctima había relatado ese violento episodio la semana pasada ante la prensa: "Subieron al auto, lo apuntan a mi tío y ahí reaccioné mal, le pegué patadas en la mano a uno para ver si se le caía el arma. Entonces empezaron a disparar, uno de los balazos le dio en el tobillo a mi mamá Después que forcejeo me bajó y ahí me agarra de nuevo y me pega culatazos en la cabeza, no paraba de sangrarme".

En ese momento Nadia había sido revisada por médicos y su embarazo no parecía haber sido afectado. Siguió con controles y en los últimos días se sintió mal. Quedó internada y le confirmaron la pérdida del embarazo.

Su tía, Verónica, confirmó a la prensa esa noticia y agregó: "No esperábamos esto, pero no hay nada que podamos hacer. Ella estaba muy ilusionada con su primer bebé y ahora está muy triste, es lo más feo que le tocó vivir".

Los delincuentes que atacaron a Nadia y a su familia no fueron atrapados, aunque el vehículo fue encontrado pocas horas después del robo.