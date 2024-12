Violento robo a un vecino en su casa de San Isidro: golpes, amenazas y paredes pintadas

Juan Horacio M. tiene 86 años y vive en Acassuso, en San Isidro. El último fin de semana fue víctima de un violento robo en su casa. Fue sorprendido por cuatro delincuentes que lo tuvieron a su merced hasta que escaparon con una importante suma de dinero. “A mi padre lo torturaron 12 horas con trompadas, picana y lo llevaron por cada ambiente de su casa con todo el cuerpo roto”, sostuvo una de las hijas del hombre en una serie de mensajes enviados a un grupo de WhatsApp de vecinos de la zona. Antes de irse, los ladrones escribieron varias paredes con frases como “en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, solo plata y no amores”, el mismo texto que había dejado como mensaje la banda que protagonizó el denominado Robo del Siglo en el por entonces Banco Río, y “se la quitamos a los ricos y la llevamos al comedor 3279″.

El robo fue confirmado a LA NACION por fuentes policiales y municipales. El violento asalto ocurrió entre los últimos minutos de la noche del viernes pasado y las primeras horas del sábado último en una casa situada en Alfaro al 700, a pocos metros de la avenida del Libertador.

Los ladrones habrían ingresado en la propiedad después de haber forzado la reja de una ventana. “La víctima fue sometida a una brutal tortura durante más de 12 horas. Fue golpeada con trompadas y torturado con una picana eléctrica. Durante el robo, los delincuentes lo trasladaron de un ambiente a otro dentro de la casa, mientras buscaban objetos de valor y dinero”, se sostuvo en un correo electrónico enviado por el denominado grupo Vecinos Barrio Acassuso-Libertador al Río.

Los investigadores del caso intentan reconstruir cuántas horas estuvieron los delincuentes en la casa de la víctima. Los ladrones habrían entrado después de las 23.30 y Juan Horacio M. fue encontrado golpeado por la empleada doméstica que llegó a trabajar a las 10. Fuentes policiales no confirmaron que el vecino asaltado haya sido torturado con una picana.

En un primer momento, el vecino asaltado fue trasladado al Hospital Central de San Isidro y después fue derivado a la Clínica Olivos. Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de la fiscal Paula Hertig, pero el caso será investigado por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, que tiene bajo su órbita la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, con jurisdicción en Acassuso.

Violento robo en una casa de San Isidro

“Para esclarecer este violento ilícito y adoptar las medidas necesarias para prevenir hechos similares en la zona, están actuando las máximas autoridades policiales, en coordinación con la fiscalía y representantes del municipio”, se sostuvo en el citado correo electrónico donde se informó a los vecinos de lo sucedido.

Según pudo saber LA NACION de fuentes municipales, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, se reunió con la familia de la víctima y se puso a su disposición.

“Le escribieron todas las paredes y destruyeron la casa”, sostuvo una de las hijas de Juan Horacio M. en los citados chats.

Detectives judiciales y personal de la policía bonaerense analizan las imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas para intentar reconstruir el camino que hicieron los delincuentes después de escapar de la casa de la víctima.

“Los delincuentes se apoderaron de una importante suma de dinero en dólares que por el momento no fue precisada por la familia de la víctima”, dijo a LA NACION una fuente policial.

La semana pasada, detectives de la policía bonaerense lograron dar un duro golpe a una gavilla, conocida como la banda del Millón, que protagonizó una decena de robos ocurridos entre el 7 de octubre y el domingo 17 de este mes en casas de Acassuso, Martínez y Las Lomas, todas en el partido de San Isidro. Detuvieron a seis delincuentes.

En uno de los golpes, los delincuentes se hicieron de un botín de 100.000 dólares, 240.000 pesos, 900 euros, un reloj Omega Constellation y un objeto cuyo valor es incalculable: una camiseta del seleccionado argentino de fútbol firmada por el mejor jugador del mundo, Lionel Messi.

“La presente investigación criminal exhibe la existencia de una organización delictiva demasiado plural, caracterizada por un sinnúmero de intervinientes que se empeñan a diario en ejecutar delitos contra la propiedad de notable impacto y en horas de la madrugada en diferentes casas de San Isidro, con la abultada peligrosidad que caracteriza a sus acciones y la reiteración que parece no cesar. Diferentes técnicas de investigación han dejado al descubierto que aquel grupo que en su inmensa mayoría reside en el barrio La Cava ha perfeccionado en el último lapso de tiempo sus habilidades para ejecutar sus robos valiéndose de diferentes medidas de inteligencia previa, victimizando a personas en su mayoría de avanzada edad, a quienes no dudan en golpear en cada uno de sus atracos cada vez más violentos y con la única finalidad de hacerse de sus bienes o ahorros. La organización conocida como Banda del Millón o de los Millones no duda a la hora de ejecutar sus robos casi a diario para luego dilapidar esos bienes de manera ostentosa y exhibirlos en las redes sociales”, sostuvo el fiscal Ferrari en un dictamen presentado ante el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli en el que fundamentó los pedidos de detención de los sospechosos.

LA NACION