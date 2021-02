Violento robo. Un niño de 8 años quedó en el medio de los disparos

Violento robo a una familia en Luis Guillón; los delincuentes dispararon dos veces 00:50

8 de febrero de 2021 • 12:23

Otra vez un niño, en este caso de 8 años, quedó atrapado en el medio de un violento robo con disparos. El hecho sucedió el viernes por la noche en la ciudad de Luis Guillón, en el partido de Esteban Echeverría, y quedó registrado en una cámara de seguridad.

Este nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar cerca de las 8 de la noche entre las calles Rosales y Reconquista, cuando tres mujeres y un niño de 8 años llegaban en una camioneta blanca a la casa de sus familiares para comer. A los pocos segundos de estacionar fueron abordadas por otro vehículo, del que se bajaron dos delincuentes armados, mientras al menos otros dos habrían permanecido dentro. En la vereda se encontraban los familiares de las mujeres que habían salido a recibirlos.

Uno de los dos delincuentes realizó dos disparos, que pasaron cerca de los familiares, que en ningún momento se resistieron, e impactaron contra la pared de la casa, sin dejar heridos. En cuestión de segundos los ladrones tomaron las pertenecías de las víctimas y se llevaron la camioneta, que apareció esta mañana desarmada, según declaró Claudio, el tío de una de las víctimas, en diálogo con TN.

"Tiraron por tirar, si ya se llevaron la camioneta. Le podría haber tocado a cualquiera", dijo Claudio, y agregó: "Tiraron para donde estábamos nosotros, no es que tiraron al aire. Están locos".

En la cámara de seguridad se puede observar cómo uno de los delincuentes apunta al grupo de gente por encima del auto y realiza dos disparos. Silvia, una de las tías del niño de 8 años, declaró que luego el chico le dijo: "Me apuntaron y me dispararon, y me pasó por encima".

Slivia también advirtió que uno de los delincuentes que se quedó en el auto habría intentado dispararles: "Para nosotros gatilló y no salió la bala"

Claudio señaló que el robo habría sido al voleo y manifestó la situación de inseguridad en la que viven: "A mi hace dos años me robaron la moto. A los muchachos de acá enfrente también le robaron la camioneta una vez. Hay que mirar siempre para todos lados porque es un peligro".

La semana pasada otra cámara de seguridad había captado el momento en que una niña de 3 años quedó atrapada en el medio de otro robo en Laferrere, y hace menos de un mes un chico, también de 3 años, se vio envuelto en otro hecho de inseguridad en la localidad de Bernal, en Quilmes

