Una mujer fue víctima de un brutal ataque por parte de su expareja a plena luz del día en la ciudad de Rosario. A pesar de tener una restricción perimetral que le impide acercarse a ella, el hombre comenzó a perseguirla a bordo de un auto y la joven, que viajaba en bicicleta, decidió grabarlo. Ante esta situación, el primero tomó una decisión inesperada: atropellarla.

El hecho se registró sobre la calle Juan B Justo a la altura de Colombres y el video no tardó en circular por las redes sociales. “Ahí ven cómo me sigue y tiene una perimetral. Yo vuelvo de trabajar y él me está persiguiendo. Ahí está, ¿ven cómo me persigue?”, relata la mujer al comienzo del material mientras su expareja maneja en paralelo.

Al saberse grabado, el agresor le responde “este es mi barrio” y a continuación gira el volante bruscamente en dirección a su exnovia, a quien atropella y hace caer de inmediato de la bicicleta sobre el césped que rodea la calle. “¿Ahí ven lo que me hizo? Es un hijo de mil puta”, dice la joven de 26 años con la voz quebrada justo antes de que el video termine.

Violó la perimetral y al ver que su exnovia lo grababa la atropelló con el auto

Según informó Rosario3, la víctima, que es de Empalme Graneros y realiza trabajos domésticos en una casa del barrio donde tiene domicilio su exnovio, denunció el hecho el jueves y la Oficina de Violencia de Género ya ordenó medidas investigativas.

Asimismo, la Fiscalía confirmó que rige sobre el hombre, identificado como Mauricio, una restricción perimetral que le impide acercarse su expareja desde diciembre del año pasado, cuando ambos se separaron.

De acuerdo con la familia de la joven, el hombre “tiene un perfil violento” y “sube material a redes promocionando la violencia contra las mujeres”. De hecho, existe una cuenta de YouTube a su nombre con ese tipo de contenido, aunque se investigará si él es efectivamente el autor del material.