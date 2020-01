Wilde: un chico de 15 años está grave tras ser golpeado por una patota

Sanatorio Güemes, donde se encuentra internado en grave estado Joel

Joel tiene 15 años y lucha por su vida en un centro de salud privado porteño tras ser agredido por una patota. En la madrugada del último domingo, al menos siete personas, de entre 17 y 35 años, lo tomaron a golpes, lo patearon en el piso, le dieron palazos en su cuerpo. Sufrió múltiples fracturas, desprendimiento de retina, perdió masa encefálica, entre otras heridas graves. "Así como hicieron con Fernando [Báez Sosa], actuaron con mi hijo. Pido Justicia. Le dieron una brutal paliza", dijo su madre Jésica, consternada, desde la puerta del sanatorio Güemes, en el barrio de Palermo.

Cuando el crimen en patota de Báez Sosa se encuentra en pleno proceso de investigación, otro hecho vuelve a generar estupor. Este feroz ataque ocurrió en la localidad bonaerense de Wilde, en el municipio de Avellaneda. Al parecer, y según los testimonios de los testigos, todo habría comenzado el sábado por la tarde cuando un menor, que estaría con Joel jugando en una plaza ese día, le habría quitado una gorra, a modo de travesura, a un joven. Allí se originó una discusión y algunos involucrados advirtieron "vamos a volver".

Horas después, un grupo integrado por un menor de 17 años y por mayores, incluso un hombre de 35 años, fue en búsqueda de sus víctimas, a quienes hallaron en la puerta de una vivienda. "Nos persiguieron varias cuadras", relató la novia de la víctima, en diálogo con TN. Vanina, la tía del joven herido, oyó gritos a metros de su casa, en Helguera al 6600. Al asomarse por la ventana, vio que un grupo de personas golpeaba a un joven que estaba tirado en el piso, sin poder defenderse. No pudo vislumbrar entonces que se trataba de su sobrino.

"Cuando me acerqué al lugar los agresores ya no estaban. Lo encontré en el suelo. Le sangraba una oreja, la nariz. Le pregunté qué le pasó y apenas podía balbucear", relató Vanina a TN. La víctima fue atendida primero en el hospital de Wilde, pero debido a la gravedad de su estado de salud fue trasladado al sanatorio Güemes. "Queremos justicia. Que esto no vuelva a pasar. Tenemos miedo que estas personas culpen al menor", agregó la mujer. De acuerdo a las primeras informaciones, sólo habría un detenido por el hecho, que sería el acusado de 17 años, a disposición de los tribunales de Lomas de Zamora.

"Mi hijo está mal pero está vivo, al menos lo importante es que está vivo", expresó por su parte Jésica, la mamá de Joel. Según su testimonio, los agresores eran por lo menos siete, todos mayores que su hijo, y nunca los había visto antes.