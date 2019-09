Ricardo Russo será juzgado los últimos días del mes próximo Crédito: POLICIA DE LA CIUDAD

Ricardo Russo, el pediatra que hasta su detención trabajaba como jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, ya tiene las fechas de las audiencias donde se lo juzgará por delitos vinculados a la pornografía infantil: 28, 29, 30 de octubre y 4 de noviembre próximos.

El debate, que se desarrollará con el testimonio de 53 testigos, estará a cargo del juez penal, contravencional y de faltas porteño Gonzalo Rua. Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales.

La semana pasada Russo fue beneficiado con la prisión domiciliaria, que ya se hizo efectiva. El médico es monitoreado con una tobillera electrónica.

En la cédula de notificación de la fecha de juicio, se explica que si el acusado hiciera uso de la opción de ser juzgado por un tribunal colegiado "las fechas indicadas podrían sufrir modificaciones".

En el juicio contra el pédiatra Ricardo Russo declararán 53 testigos

Russo, de 55 años, había sido detenido a fines de mayo pasado en el estacionamiento del Hospital Garrahan.

El 30 de mayo pasado, la jueza María Laura Martínez Vega, después de un pedido de la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad, le había dictado la prisión preventiva.

Según surge de la resolución de la prisión preventiva, Russo,que es defendido por el abogado Ricardo Izquierdo, tomó al menos 39 fotografías de niñas de entre 8 y 12 años en una playa.

"De ningún modo es posible descartar la aludida finalidad sexual en las fotografías efectuadas con zoom a los glúteos y vaginas de niñas, aun cuando las mismas se encontraban cubiertas con sus trajes de baño", se explicó en la el fallo del 30 de mayo pasado.

En la audiencia donde pidió la prisión preventiva, la fiscal Dupuy destacó que el imputado le tomó nueve fotos a dos niñas que aún no fueron identificadas en el interior del Hospital Garrahan. Las imágenes fueron captadas el 24 de noviembre de 2015.

"Realidad tan terrible"

"Un juez no puede estar ajeno a una realidad tan terrible como la pedofilia y pensar que un médico pediatra que en principio se sospecha, no solo tenía innumerables imágenes pornográficas desde bebes de pocos meses hasta adolescentes en situaciones de violación o sadomasoquismo pueda quedar en libertad. Ello no es una opción aceptable a la luz de todos los estándares de protección de niños, niñas y adolescentes en temas de vinculación a pedofilia o abuso", había afirmado la jueza Martínez Vega en la resolución donde dictó la prisión preventiva.

El 30 de julio pasado se hizo otra audiencia donde se había decidido que Russo continúe con la prisión preventiva. Una de las pruebas para fundamentar la decisión fue el el testimonio de la jefa del área de sumarios administrativos e integrante del comité de ética del Hospital Garrahan, que solo fue identificada como M. S. C., que determinaron que las fotografías secuestradas al acusado, donde se observaban la zona genital de niñas que eran sus pacientes, "no fueron tomadas con fines científicos y académicos como alega la defensa del acusado". Esas imágenes fueron hechas en instalaciones del centro de salud.

Finalmente, el viernes pasado, los camaristas Sergio Delgado y Elizabeth Marúm lo beneficiaron con la prisión domiciliaria y el acusado de pornografía infantil volvió a su casa del barrio River.