Zárate: tenía 11 años, lo golpearon en la escuela y murió

Laurato tenía 11 años. El viernes pasado, al ser retirado por su madre Leonela de la escuela, manifestó dolor en el pecho y en la cabeza. Por la tarde, se desvaneció en su casa de Bosch, con hemorragias nasales y en la boca, y fue llevado de urgencia al Hospital de Campana, donde sufrió un paro cardíaco y murió.

Horas antes, Lautaro habría sufrido un golpe en el pecho producto de una discusión con un compañero de colegio. Según denuncian sus familiares, la escuela no los informó sobre el incidente.

"Mi hijo me dijo que le dolía el pecho, la cabeza y le sangraba la nariz. Después paró y fue a jugar a la casa de una amiga", relató su madre. Una vez en su casa, Lautaro cayó desmayado con una hemorragia imposible de contener y fue llevado de urgencia al hospital, donde el médico indicó varios estudios para intentar comprender los síntomas del pequeño.

"El médico me preguntó si le había pasado algo, si había recibido algún golpe y yo no le pude decir nada porque no lo sabía", cuenta Leonela. Lautaro sufrió un paro cardíaco una hora después de ingresar al hospital y el juzgado ordenó una autopsia para confirmar la causa de su muerte.

"Yo no estaba enterada de esto, la señorita no me lo comunicó, no me llamó. No sé cómo fue pero no voy a culpar a nadie, acá la responsabilidad es de la maestra y de los directivos. Las escuelas son su segundo hogar, necesitamos que nos digan. No es normal un golpe", agregó.

Los posibles testigos que permitirían sostener el caso de la familia de Lautaro son menores de edad y necesitan de la autorización de sus padres para relatar lo sucedido aquel viernes. "Yo me enteré de la pelea después del sábado, cuando los chicos empezaron a hablar", explicó su madre quien aseguró que lo único que quiere es que "cuiden más a los chicos en las escuelas".

Leonela es madre de dos niños más que asisten a la misma institución.

Investigación en curso

En tanto, en la Escuela N° 35, José Hernández, de Zárate se inició una investigación y se apartó a la maestra de Lautaro de su cargo. Según pudo saber LA NACION por fuentes cercanas al caso, la institución negó tener información sobre un eventual altercado entre los menores.

"Recibimos una denuncia verbal por parte de la familia y comenzamos una investigación simple", aseguró Roxana Borro, inspectora de enseñanza de nivel primario en diálogo con el canal TN. Según explica, se convocó al equipo distrital de infancia y adolescencia para esclarecer el caso.

"La escuela desconocía la situación", indicó, y agregó que, según la denuncia de la familia, el incidente ocurrió dentro del aula y es por eso que se desvinculó a la maestra hasta tener más información.

Por el momento, no pueden confirmar que haya ocurrido una pelea entre los menores y se intenta recaudar todos los testimonios posibles para esclarecer el caso. El caso caratulado como averiguación de causales de muerte es investigado por la UFI N°2 de Campana.