Zárate: vecinos marchan para pedir justicia por Fernando Báez Sosa

ZÁRATE.- Decenas de vecinos marcharon esta tarde por las calles de la ciudad para exigir justicia por Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes en Villa Gesell por diez jóvenes de Zárate, y también para solidarizarse con Pablo Ventura, el joven remero señalado por los sospechosos como partícipe del hecho, pero liberado por falta de mérito.

Marcha en Zárate pidiendo justicia por el asesinato de Fernando Báez Sosa Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Los manifestantes se concentraron en el Parque Urbano, el espacio verde más grande de Zárate, y apenas pasadas las 19 comenzaron a aplaudir y marchar hacia la Municipalidad. Varios de ellos portaron carteles en los que se podía leer consignas como "Zárate no tiene miedo, hoy lloramos a Fernando", "Perpetua a los asesinos" y "Que la oscuridad consuma a los asesinos".

"Los zarateños nos sumamos al dolor de la familia y nos ponemos en la piel de esos padres. Lo que pasó fue terrible", dijo a este medio Viviana Tanelli, ama de casa y vecina de la ciudad. "Vine también porque tengo nietos de la edad de Fernando y acá en Zárate se sufre mucho la violencia a la salida de los boliches", agregó.

Camila González y Melina Flosi, son dos amigas de 16 años que participaron de la manifestación. "Lo que pasó es algo horrible y esperemos que todas estas personas tengan la condena que tienen que tener", señaló Camila. Melina, por su parte, contó que el crimen para ella fue "un shock" y la "conmovió mucho". Al igual que otros vecinos, las amigas contaron que la violencia es un tema habitual en Zárate.

Desde las calles, automovilistas y comerciantes acompañaron el reclamo con bocinazos y aplausos. A medida que avanzaba hacia la Municipalidad, la marcha se fue haciendo más y más nutrida.

La convocatoria se hizo a través de las redes sociales bajo la consigna: "Justicia por la muerte de Fernando y justicia por las calumnias a Pablo Ventura. Perpetua para los asesinos. Ellos no nos representan. Zárate se pone de pie". Y a pocas horas de cumplirse una semana del crimen, el hasthag #JusticiaPorFernandoBaezSosa volvió a ser tendencia en Twitter.

"Me da vergüenza que nuestra ciudad se manche por esta situación. La mayoría de nosotros no compartimos estos actos y comportamientos", dijo a LA NACION Nicolás Martínez, estudiante universitario de 25 años.

En la puerta de la Municipalidad, frente a la plaza principal de Zárate, los más de 300 vecinos presentes hicieron un minuto de silencio, desplegaron una bandera argentina y reclamaron la presencia del intendente. También corearon "asesinos, asesinos" y expresaron su apoyo a Pablo Ventura: "Olé, olé, olé, olé, Pablo, Pablo".

"Esta velita va para la mamá de Fernando: todo Zárate está con usted, señora", dijo una mujer al tiempo que encendía una vela.

El Club Náutico Arsenal de Zárate, al que pertenecían algunos de los jóvenes rugbiers detenidos, publicó un comunicado en apoyo a la marcha, pero decidió no "participar activamente" de la misma para no "entorpecer su normal desarrollo". También pidió a quienes se manifiesten no utilizar "los colores e insignias del club" y convocó "a la familia del rugby a guardar el debido respeto por la memoria de Fernando Báez Sosa, su familia y amigos".

