10 restaurantes para darse una panzada de Italia

1. Arte de Mafia

Un culto a la omertá en versión gastronómica es lo que puede encontrarse en Arte de Mafia

Recetas mafiosas, pastas protagonistas y vera cucina italiana son los pilares de este restaurante que le rinde culto a la omertá. Ravioli Al Capone, Panzotti Lucky Luciano, Lasagna Della Famiglia Corleone, Nero Di Sepia Cosa Nostra, Gamberetti Della Famiglia Genovese, Cannoli Alla Siciliana, Tarantela y Tiramisú.

40% en take away y 30% en el total de la factura de lunes a jueves y 20% todos los días

2. Il Gatto

Il Gatto, una exitosa cadena de trattorias de Buenos Aires y Córdoba

Algunos recomendados de la carta de estas trattorias de Buenos Aires y Córdoba: Melanzane Al Forno (berenjenas rellenas de jamón, mozzarella, crema y pomodoro), Fetuccini con mejillones y pimienta negra o Pizza Il Gatto (con mozzarella, jamón crudo, tomates secos, albahaca fresca y parmesano).

20% todos los días

3. D’Oro

El mejor italian bar de Buenos Aires solo podía ser creado por hijos de italianos

Son hijos de italianos que hicieron escuela en Roma y luego fundaron este italian bar en Buenos Aires. Acá encontramos antipasti como Burrata o Duo Di Bruschette, pastas caseras como Paccheri y Fettucini Alla Carbonara o Alla Putanesca, risottos increíbles y pizza al mejor estilo napolitano.

20% todos los días

4. Il Fiume

Delicias italianas con vista al río, ¿qué más pedir?

Significa “río” en italiano y está, justamente, sobre el agua, en Puerto Madero. De su auténtica cocina italiana, destacamos la Frittata Di Gamberetti, el Risotto Alla Milanese con Ossobuco Tagliato al Coltello, los Spaghetti Nero Di Sepia y los Fettucini Pecorino. De postre, hay Panna Cotta, Cannoli Siciliano y Tarantella.

20% todos los días

5. Cosi Mi Piace

Pizza romana a la lena, la propuesta de Cosi mi piace

En esta cantina italiana la pizza romana a la leña es la protagonista. Stracciatella, Parmigiana, Funghi, Zucchini, Voglio Cotto, Carbonara e Patate, Diavola o Margherita..., ¡elija su propia aventura! También hay antipasti como Focaccia, Burrata y Prosciuto Parma; pastas caseras y postres bien tanos.

20% todos los días

6. Cucina D’Onore

El código de honor de la mafia siciliana está presente en esta cocina

Aires de trattoria italiana y el código de honor de la mafia siciliana resultan en una carta con manjares como el Pane D’Aglio, la Tagliere Omertá, los Gnocchi Alla Fiorentina, las Corde Nere Panna Di Salmone, la Lasagna Della Nonna y el Risotto Gamberi. Para el momento dulce, Gelato, Tiramisú y demás delicias.

20% todos los días para socios BLACK

7. Figata

La burrata de Figata vale por si sola la visita

Ingredientes frescos y recetas familiares son las claves de esta cocina, donde podemos saborear bruschettas, prosciutto y burrata; polenta napolitana al gratín y carpaccio di funghi; pizzas y risottos; canelones de zucchini, papparelle bolognesa, gnocchi soufflé de espinaca capresse, penne siciliana y más.

20% todos los días

8. Il Matterello

Il Matterello, un clásico total italiano, tiene sucursales en La Boca y Palermo

Italianísimo ristorante familiar especialista en pastas, en el corazón de La Boca. Hay fazzoletti de salmón (de salmón y queso crema, con salsa de zucchini y cherries), ravioles genoveses (de carne de res, cerdo, pollo, verdura, hongos y parmesano), lasagna bolognesa (de ragú, salsa blanca y parmesano) y mucho más.

20% todos los días

9. Parecchio

Imposible fallar con los calzone de Parecchio

“Pizza & Ristorantino”, reza su nombre, y no en vano: los Calzone de la casa son un éxito (hay Napolitano, Calabria, 3 Formaggi, Fugazzetta, Del Porto y Parecchio), además de sus pizzas clásicas y especiales (hay hasta con langostinos, salmón, hongos o vegetales).

20% todos los días

10. Leofanti

La propuesta de Leofanti son pastas frescas y sin gluten, ATP

OK, técnicamente no es un restaurante, pero sí es la solución para que quienes no consumen gluten puedan disfrutar de auténticas pastas frescas al dente. Elaboran sus propias premezclas y ofrecen productos certificados sin TACC, como pastas rellenas y ñoquis de papa, espinaca o calabaza para cocinar en casa.

30% para socios BLACK, 25% para Premium y 20% para Classic de lunes a sábado

