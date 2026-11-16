6 beneficios que pisan fuerte

1. Adidas

Las Gazelle ofrecen distintas versiones, una más linda que otra

Las Samba, las Gazelle y las Superstar vuelven cada temporada a las vidrieras y conviven con zapatillas de running y training pensadas para rendir. La indumentaria y los accesorios completan un universo que sirve igual para entrenar a la mañana que para armar un look relajado de fin de semana.

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2. Mostaza

¿Qué tal elegir la hamburguesa ahumada?

Hamburguesas, papas, combos para compartir y postres resuelven una comida rápida sin vueltas. Mostaza es el lugar para repetir el pedido de siempre o animarse a la novedad del momento.

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3. Forleden

Vestite de pies a cabeza en Forleden

Zapatillas, ropa y accesorios para ella, para él y para los chicos, con Nike, Puma, Adidas, Topper y Atomik entre las marcas que llenan las góndolas de Forleden. Funciona para renovar el look completo de una sola vez, desde las remeras básicas hasta el par de zapatillas del momento.

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4. Skechers

Skechers se caracteriza por sus modelos cómodos, pero además atemporales

Las plantillas acolchadas y las suelas livianas son la marca registrada de este calzado pensado para quienes pasan muchas horas de pie. Hay opciones para caminar, para ir a trabajar y para el fin de semana, y alcanza con probarse un par para entender por qué tiene tantos fieles.

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5. Cinemark

El cine siempre es un gran plan, y Cinemark tiene las mejores salas

Butacas cómodas, estrenos todas las semanas y la combinación infaltable de pochoclos y gaseosa arman una salida que funciona en pareja, con amigos o en familia. De la película indie a la última infantil, la cartelera de Cinemark tiene opciones para todos los gu

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6. Sportline

Puma es una de las marcas que podés encontrar en Sportline

Para quien se toma el deporte en serio, Sportline concentra las marcas más buscadas en un solo lugar. Calzado técnico, indumentaria de entrenamiento y equipamiento para correr, jugar al fútbol, ir al gimnasio o salir a caminar, con la posibilidad de comparar modelos de distintas firmas antes de decidir.

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