Escuchar

Para visibilizar los abusos sexuales contra mujeres israelíes a manos de Hamas el 7 de octubre pasado y reclamar por la liberación de las secuestradas, organizaciones judías convocaron, por el Día de la Mujer, a una movilización, que partirá este viernes a las 9, desde avenida Coronel Díaz y Arenales hasta el Parque Las Heras. Bajo el lema de #EndTheSilence, marcharán en silencio, vestidas de negro y con zapatos rojos.

La convocatoria surge a raíz de la petición de que la organización humanitaria Hadassah va a interponer ante Naciones Unidas para que se investiguen de manera rigurosa y objetiva los abusos sexuales cometidos a mujeres israelíes por parte de Hamas. “El 7 de octubre, mujeres fueron violadas, a veces con tanta violencia que les rompieron las piernas y los huesos de la pelvis”, expone en su página web la ONG.

“Este Día Internacional de la Mujer te convocamos a ser parte de una denuncia pública con respecto a los abusos sexuales cometidos por Hamas el 7 de octubre en Israel”, decía el comunicado que, a nivel local y respondiendo a la campaña #EndTheSilence, circuló en las redes sociales. “Tenemos la responsabilidad de romper el silencio por quienes no pueden hacerlo: las víctimas que no vivieron para contarlo, las que continúan secuestradas en Gaza y aquellas que por el trauma no están hoy preparadas para hacerlo”.

“La campaña de Hadassah tiene como consigna terminar con el silencio (#EndTheSilence) de los organismos internacionales (particularmente de la ONU) con respecto a los abusos sexuales de los terroristas de Hamas a mujeres en Israel”, dijo Olivia Goldschmidt, manager de comunicación de Hadassah Internacional y disertante en la congregación que marchará a Parque Las Heras. “Para eso se presentará una petición a las Naciones Unidas, para la que se juntaron más de 120,000 firmas en 111 países diferentes”, afirmó.

“Haremos una marcha silenciosa con un acto para terminar con la foto de los zapatos rojos. Alzamos la voz por aquellas que no pueden, por las que no vivieron para contarlo, por las que siguen hoy secuestradas y por aquellas que por el trauma no están hoy listas para hacerlo”, completó.

En el Parque Las Heras habrá un acto que finalizará con las palabras a cargo de Goldschmidt; Fanny Riback, directora de Desarrollo para Hadassah Argentina, Chile y Uruguay y Cynthia Cuculiansky, presidenta de Limud Buenos Aires.

Intervención

También ayer se pudo ver la senda peatonal en la intersección de Estado de Israel y Palestina pintada de color rosa con la leyenda: “Este 8M, reclamemos por la liberación de las secuestradas. Si no incluye a las judías, no es feminismo: es antisemitismo”. La intervención estaba firmada por el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA).

Intervención por el 8M en el paso peatonal del cruce de las calles Estado de Israel y Palestina. Hernán Zenteno - La Nación

Temas Día de la Mujer