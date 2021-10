“Al hambre no lo matan con polenta”: el Centro es un caos por una nueva manifestación piquetera

Otro día de protestas en el centro porteño provoca complicaciones en el tránsito. Desde las 10.30, se desarrolla una movilización que partió del cruce de las avenidas 9 de Julio e Independencia y se dirige hasta el ministerio de Desarrollo nacional.

Bajo la consigna “al hambre no lo matan con polenta: este jueves volvemos a las calles”, el MST-Teresa Vive anunció una Jornada Nacional de lucha piquetera contra el ajuste y en reclamo de la entrega de alimentos en término a comedores populares.

Mónica Sulle, referente del MST-Teresa Vive, informó sobre la jornada: “En medio de la catástrofe social que atravesamos las familias populares, el Gobierno no solo no da respuesta, sino que ni siquiera cumple con lo pactado. Los compañeros que debían cobrar el alta de su programa en octubre todavía no lo han hecho”.

“Después del duro golpe electoral, que expresó el repudio de la población al ajuste y al hambre, el Gobierno, su ministro y funcionarios piensan que la realidad y el hambre que vivimos en las barriadas populares se puede sostener en los comedores con polenta y sémola. Así no va más, por eso salimos a las calles nuevamente”, reclaman los piqueteros. Una protesta similar se llevó adelante ayer.

“La entrega de alimentos no se realiza regularmente, y a veces pasan meses sin que nos entreguen. Han bajado la calidad y la cantidad de productos, lo que significa también un ajuste en el presupuesto”, denuncian los manifestantes que esta mañana ocupaban la 9 de Julio.