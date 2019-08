A pesar de un amplio operativo, no logran hallar a dos pescadores perdidos

La Prefectura forma parte de la búsqueda Crédito: Santiago Hafford

Amadeo Martínez y Franco Soria salieron en una lancha el viernes pasado; los buscan por agua, aire y tierra

María José Lucesole 6 de agosto de 2019

LA PLATA.- Un milagro. A eso se aferran las familias de dos pescadores de Punta Lara, perdidos en las frías aguas del Río de la Plata desde el viernes último. Amadeo Martínez, de 38 años, y Franco Soria, de 17, salieron a pescar hace cuatro días, pese a los pronósticos de mal tiempo. Nunca volvieron. Los buscan la Prefectura, bomberos, guardavidas, pero no hay rastros.

"Las familias esperan un milagro. Las hipótesis que manejamos es que se hayan ido a pique o que el viento los llevó a otras costas. No es la primera vez que hay accidentes con pescadores en Boca Cerrada", expresó el intendente local Mario Secco.

Anteayer se encontraron las redes con las que los pescadores intentaban sacar sábalos. Estaban a unos 10.000 metros de la orilla, en un área a 17 metros de profundidad. Es la línea donde están los barcos. El agua allí es extremadamente fría. "Una heladera. No hay posibilidad de salir nadando", dijo Secco.

No se halló la embarcación. Ni restos de un naufragio. El juez Federal Ernesto Kreplak, que recibió la denuncia presentada ante la seccional policial N° 2 de Ensenada, ordenó rastrear las últimas llamadas de los celulares de los dos pescadores, para intentar dar con su paradero. Así informó a LA NACION la policía local, donde se añadió que los dos hombres fueron vistos por última vez el viernes a la mañana.

"Muchachos, está picado el río", advirtió un testigo, según pudo reconstruir la policía en las últimas horas. "No pasa nada", dicen que respondieron los dos amigos antes de iniciar la navegación con una lancha Cracker sin cubierta, que tiene un tanque de combustible con una autonomía de 25 litros.

Karina, la madre de Soria, detalló que Amadeo y Franco entraron en el río a las 11. "De ahí en adelante no sabemos nada más de ellos. Yo me enteré a las 19 que los chicos no aparecían e hicimos la denuncia en la comisaría Segunda de Ensenada", contó angustiada.

"Han hecho rastrillajes por todos lados y no encuentran nada. Pasan los días y la angustia crece", admitió el tío del menor de edad a LA NACION.

El chico de 17 años vive atrás de la cancha de Cambaceres, en una zona humilde de Ensenada. Amadeo Martínez es oriundo de Boca Cerrada y se dedica a pescar sábalos. Anteayer por la tarde, el intendente participó del rastrillaje con otras siete lanchas semirrígidas. "Encontramos los trasmallos (redes hechas con tanzas) y dejamos boyas en el lugar", dijo.

Ayer por la mañana participaban de la búsqueda tres avionetas del Aeroclub de La Plata, un avión y un helicóptero de la Prefectura. Las familias están desesperadas, sumó Secco, aunque añadió: "Siempre hay fe y se espera un milagro".

Prefectura informó que participan del operativo los guardacostas de Cabo Corrientes, Bahía Blanca y Lago Yehuin, así como motos de agua, botes semirrígidos, patrullas terrestres y un avión PA-72 con personal especializado en rescate. Además participa personal de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental que realiza recorridos por la costa.

Prefectura también puso a disposición un helicóptero con dos nadadores de rescate, pero no hay rastros de la embarcación ni de los tripulantes. "No me agrada que estén desaparecidos. No estaban abrigados", concluyó el intendente de Ensenada, que conoce bien el río.