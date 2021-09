Abogacía, la carrera preferida

El ciclo básico común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) tendrá el año próximo 1500 alumnos menos que en 1999, lo que representa el primer retroceso de inscriptos en varios años. El número de estudiantes pasó en un año de 66.500 a 65.000.

Las carreras tradicionales siguen en punta, como lo evidencian los casos de abogacía (7231 inscriptos), contador público (5985) y medicina (5948). Esta última disciplina sufrió, sin embargo, la baja más significativa del CBC, puesto que perdió 1400 alumnos de un año para otro.

Detrás de ellas vienen psicología (5130), administración (4718) y ciencias de la comunicación (3090). Entre las menos seductoras figuran floricultura (34), bibliotecología (26), bibliotecario auxiliar (19) y ciencias de la atmósfera (18).

Las carreras que más repuntaron son las de ingeniería, que en total suman 5338 alumnos contra los 4866 que cursaron este año. "Es un cambio de tendencia, porque las ciencias duras y las ingenierías venían bajando", dijo a La Nacion el secretario académico del CBC, Eduardo Laplagne.

¿Qué determina la elección de las carreras? Según Laplagne, los chicos se acercan al CBC con la obsesión de conseguir una carrera con salida laboral.

"Cuando hablo con ellos les digo que sigan sus gustos, porque les tiene que gustar lo que elijan. Parece evidente pero no lo ven así cuando se vienen a anotar. No saben que las carreras con salida laboral, que son su gran preocupación, cambian constantemente, en cinco o diez años no van a ser las mismas de ahora", dijo Laplagne.

El secretario del CBC es licenciado en matemática, y como profesional en esta disciplina se siente contento de que el número de inscriptos esté aumentando todos los años. Son 192 los ingresantes en el 2000.

Suba a los saltos

Desde un punto de vista histórico, el número de ingresantes en el CBC venía subiendo de a cuatro o cinco mil alumnos por año, desde 1994.

"Si seguía subiendo a ese ritmo iba a ser complicado, porque el número de alumnos afecta la organización del CBC. Cuantos más se inscriban, más aulas, más docentes y más cursos necesitamos. Y eso significa más presupuesto", dijo Laplagne.

La cifra más alta corresponde al nacimiento del CBC, en 1985, poco después del regreso a la democracia, cuando una avalancha de estudiantes de las más variadas edades encontraron las puertas abiertas a una universidad sin represión intelectual.

Aquellos 65.760 alumnos que inauguraron el CBC superaron ampliamente en número a las camadas que vinieron después. En 1986 ya eran 61.926 los ingresantes, y en 1987 descendieron a 43.707. El punto más bajo en el que cayó la matrícula fueron los 36.663 estudiantes de 1990. A partir de entonces, la matrícula empezó a subir a los saltos, de a varios miles por año.

Las cifras del CBC

65000 inscriptos: son los que se anotaron para hacer el CBC en el 2000.

7231 eligieron abogacía ; es la carrera favorita de los futuros universitarios.

5985 alumnos tendrá el CBC para la carrera de contador público.

5948 estudiantes quieren hacer la carrera de medicina en la UBA.

19 son los alumnos que eligieron cursar el CBC para bibliotecario auxiliar.

18 la menos elegida resultó la carrera de ciencias de la atmósfera.

Los inscriptos en las 69 carreras de la UBA son 1500 menos que el año último. Es la primera vez en varios años que se revierte la tendencia alcista en la cantidad de alumnos.

Ramiro Pellet Lastra

