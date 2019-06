La abuela y el nene estuvieron toda la noche perdidos

LA PLATA.- "Abrace a mi hijo y lloramos juntos". Este es el testimonio de Belén, mamá del niño de 6 años que deambuló perdido toda la noche por las calles del Gran Buenos Aires a bordo de una camioneta conducida por su abuela, que sufre alzheimer.

Fue una noche desesperante para Belén. Una noche en vela, a la espera de noticias de la policía, que montó un gran operativo para dar con el paradero de Claudia (74) y Santiago (6) desde ayer a las 17.30 cuando se dio aviso al 911 de la búsqueda de paradero.

Claudia y su esposo habían ido a buscar a sus nietos a la escuela para llevarlos al dentista. Al llegar a destino el abuelo bajó del vehículo con la nieta mayor. El niño se quedó a bordo, en el auto estacionado, con la abuela.

Claudia tiene prohibido manejar. Aún nadie sabe porque arrancó el auto donde permanecía Santiago y salió del lugar con las luces apagadas y en velocidad lenta.

La mujer desapareció sin dejar mensaje alguno. "Al regresar del dentista mi suegro pensó que se había confundido de estacionamiento- relató Belén-. Después se dio cuenta que se habían ido y llamó a la policía", narró a LA NACION.

Claudia y su nieto Santiago fueron buscados intensamente toda la noche por la policía de la provincia. Los papás del menor permanecieron en la comisaria de Martínez a la espera de noticias. Finalmente los dos aparecieron esta madrugada, en la localidad de Munro.

Belén, mamá de Santiago, informó que los dos fueron hallados en buen estado de salud por una vecina - mamá del mismo colegio a donde asisten sus hijos - que los identificó y pudo interceptar el vehículo. Para entonces Claudia y su nieto Santiago habían estado perdidos 16 horas por las calles del Gran Buenos Aires.

La policía descartó que hubieran secuestrado secuestrados: las cámaras de seguridad del municipio de San Isidro detectaron que la mujer arrancó el auto por su propia voluntad una vez que su esposo bajó del vehículo.

Los dos fueron hallados con la intervención de una vecina que primero cruzó su auto a la Eco Sport donde viajaban abuela y nieto y luego le dio aviso a la policía de Munro, según se informó desde el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

"Mi hijo me contó que durmió. Pero no sabe donde estuvieron" dijo Belén. "Fue muy feo. Horrible no saber donde estaban. Es una ciudad taaan grande para buscarlos", afirmó.

Es la primera vez que Claudia protagoniza un episodio similar en un vehículo. Ayer su familia puso pidió ayuda en las redes sociales: "desaparecieron Claudia y Santiago- decía el anuncio-. Estaban en Martínez en una Eco Sport gris plata. Son abuela y nieto. Ella tiene alzheimer. Estamos desesperados", decía el anuncio.

Unas 50 millones de personas en el mundo tienen esta enfermedad, según la Asociación de Lucha contra el mal de Alzheimer y males similares. Cada tres segundos una persona en el mundo desarrolla demencia, de acuerdo a la misma asociación.