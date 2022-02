Accidente en Chubut: una estructura de hierro cayó sobre los músicos durante un show

Un impactante incidente ocurrió este domingo cuando en pleno festival de música celebrado en Playa Unión, en Rawson, una estructura de hierro, que era parte del escenario, cayó sobre los músicos de “FOLK 4″ mientras estaban tocando.

Según informaron medios locales, el derrumbe de parte del escenario ocurrió cerca de las 22 horas, en la “Fiesta del Río”, luego que una estructura de la torre de iluminación cayera sobre los músicos de “Folk 4″. El impacto fue que tal que incluso provocó la caída de uno de los integrantes de la banda, desde gran altura.

Rápidamente las imagenes se viralizaron en las redes sociales, pudiéndose observar el momento en que uno de los de músicos cae del escenario.

ACCIDENTE EN LA FIESTA DEL RÍO



Se desplomó una estructura de hierro y cayó sobre los músicos del Grupo Folk 4 cuando se presentaban en la Fiesta del Río en Rawson



Ocurrió cerca de las 22 horas del domingo a raíz de un cambio de orientación del viento

El portal de noticias ANDSUR confirmó que los integrantes Marcos Coli y Rodrigo Peña debieron ser trasladados inmediatamente al Hospital de Rawson.

La directora Adjunta del Hospital de Rawson, Aymará Pinsker, confirmó al medio al medio local que los dos músicos se encuentran estables y les estaban realizando estudios. “Por el momento están conscientes”, detalló.

“Se realizan ahora algunos estudios más para descartar. Y seguramente los dejaremos en observación”, agregó la especialista.

“Están internados con calmantes y sedantes por el mismo accidente, por el golpe que sufrieron los dos. Los otros chicos tuvieron golpes, pero los más afectados fueron Marcos y Rodrigo”, precisó la mujer de Peña, Marcela Cabezas, en diálogo con TN.

En cuanto a las causas del accidente, la mujer desestimó la posibilidad de que el viento haya sido responsable del desprendimiento de la estructura y, en cambio, apuntó directamente contra los organizadores del show. “Ellos dicen que tercerizaron la técnica y el sonido, pero cuando uno organiza un evento tiene que tener un técnico de seguridad e higiene para supervisar lo que se lleva a cabo”, relató.

Y en ese sentido continuó: “En La Patagonia sabemos que hay vientos muy fuertes, lo que hubo el domingo no fue ni una brisa que no me volaba ni el pelo. Apenas un cambio de aire hizo caer la estructura de más de tres metros”.

“Fue shockeante ver a los chicos caer del escenario. Fue una desgracia con suerte, pero una desgracia que pudo haberse evitado”, concluyó la mujer en relación al accidente.