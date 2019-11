Roxana Paz habló con Morena, su sobrina de 12 años Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Los familiares de los alumnos que sufrieron un accidente en la ruta 2 esta mañana, cuando el ómnibus en que el viajaban hacia San Clemente del Tuyú para visitar el parque acuático Mundo Marino volcó, se encuentran en la escuela de los chicos, ubicada en Benavídez.

Desde allí, varios de ellos brindaron testimonio a LA NACION, como Roxana Paz, tía de Morena, una de las niñas que resultó herida en el incidente que provocó dos muertes y cuyas causas aún se desconocen.

" Hablé con mi sobrina recién. Me dijo: 'Tía estoy bien, pero triste'. Tiene 12 años. Yo me quedé con ella anoche hasta las 12. No sé quería ir a dormir porque estaba contenta. Era su primer viaje. Está en Castelli y un poco golpeada", indicó a este diario.

También en los alrededores de la escuela Sebastián López, hermana de Lara, otra de las niñas que viajaban hacia la costa, brindó su testimonio. "El plan era que llegaban hoy se volvían el sábado. Se quedaban en un hotel. El viaje costaba 7.500 y lo estábamos pagando desde principios de año. Mi hermana está bien", aseguró.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, aseguró hoy que "hay dos chicos en estado de gravedad que fueron derivados a los hospitales El Cruce, de Florencio Varela, y al Eva Perón, de San Martín" tras el vuelco del ómnibus en el que viajaban 43 alumnos de una escuela de Benavídez y en el que murieron dos niñas.

El funcionario detalló que los dos pasajeros fueron derivados con "código rojo" que son aquellos pacientes "de altísima gravedad que necesitan ser trasladados con urgencia". Además, informó que hay dos alumnos con traumatismo de cráneo internados en el Hospital de Chascomús que "por ahora no necesitan ser trasladados", de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam.

"Estamos trabajando en conjunto con las autoridades del municipio de Tigre, que es donde se encuentra el colegio, pero también con todos los distritos que forman parte de la red de atención de la provincia, ya que hay pacientes internados en la Unidad de Pronta Atención de Lezama, en el hospital de Castelli y en el de Chascomús", indicó.

Luego, apuntó que en total " actuaron 16 ambulancias de forma inmediata, más otras de 6 de municipios" y expuso que se desconoce si los alumnos viajaban "con el cinturón de seguridad puesto". Por último, el ministro aseveró que "como es momento de estar cerca de las familias y los pacientes, una unidad de tratamiento psicológico está disponible en Lezama".

Familiares de los chicos que viajaban en el micro accidentado Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Informe de Maximiliano Buss