Su nombre es Dave Daubenmire y asegura que si no toma acciones legales "está más cerca del infierno" Fuente: Reuters

6 de febrero de 2020 • 13:38

Dave Daubenmire es un activista cristiano que en declaraciones al medio news.com.au, asegura que tiene planeado demandar a la National Football League por "867 trillones de dólares" porque el show del medio tiempo del Super Bowl lo "alejó del cielo".

La presentanción de Shakira y Jennifer López el domingo pasado ocasionó una gran repercusión entre las millones de personas que lo vieron en vivo, pero Daubenmire afirma que es una ofensa hacia la comunidad cristiana.

"Creo que debemos demandarlos. ¿Hubo alguna advertencia sobre lo que estábamos por ver podría excitar a nuestros hijos de 12 años que están con las hormonas recién comenzando a operar", comentó Dave en su podcast. Y agregó: "Puedo ir a un tribunal y decir que eso que vi me puso en un anillo de fuego en el infierno. No me dijeron que iba a ver, solo me lo llevaron al living de mi casa".

Dentro de la lista de reclamos el hombre asegura que si no inicia acciones legales "no podrá formar parte del Reino del Cielo". Luego publicó un video en Facebook en el cual comenta que está buscando abogado y que también demandará a Pepsi, sponsor del medio tiempo, y a su empresa de cable por mostrarle "pornografía a menores".