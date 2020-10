Crédito: Presidencia

"Si el país fuese una empresa, la accionista mayoritaria sería Cristina, Massa un socio minoritario (al igual que los gobernadores) y Alberto el CEO de esta coalición".

¿Qué le susurraría Maquiavelo a Alberto Fernández en la oreja? Primeras y segundas líneas del gabinete que se reparten como porciones de pizzas, la existencia (o no) de un poder bicéfalo y un liderazgo diluido.

De todo esto hablamos con Ignacio Labaqui, Licenciado en Ciencia Política y Master of Science in Sociology (London School of Economics and Political Science).

¿Qué es esto?

