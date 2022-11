Alerta amarilla por granizo: se esperan tormentas en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano

escuchar

La inestabilidad en el cielo de la ciudad de Buenos Aires se mantiene y por eso desde la tarde se producirá un cambio en las condiciones meteorológicas que implicarán la llegada de tormentas fuertes y lluvias a territorio porteño. Así lo prevé el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la alerta amarilla para la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en 11 provincias: Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Todas estas zonas están bajo alerta amarilla, que implica que el área de cobertura será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. De acuerdo a lo que establece el SMN, algunas de estas tormentas pueden estar acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

⚠ SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 20 de noviembre de 2022 a las 06:00 h

👉Más detalles en https://t.co/AgvDHAWzAt pic.twitter.com/lxate7DbJX — SMN Alertas (@SMN_Alertas) November 20, 2022

El aviso del (SMN) indica que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. ”Las mismas estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos”, agrega el parte, y estima que “valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma localizada”.

En la Ciudad las tormentas se producirían durante la tarde y la noche de que marcará 26 grados de máxima y 15 de mínima en el final de la jornada como consecuencia de las lluvias.

Para esta jornada el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y estar atentos ante la posible caída de granizo.

El mal clima, pero con un cese en su intensidad, se mantendría hasta mañana, lunes 21, para cuando están estipuladas lluvias durante la madrugada y lluvias aisladas para la mañana.

Sin embargo, durante la tarde los paraguas y botas ya podrían guardarse porque la caída de agua quedaría atrás, mientras que el martes volvería el sol para un día despejado que tocaría los 22 grados de máxima y registraría 13 de mínima. En tanto, el buen clima, con algunas nubes, se mantendría al menos hasta el sábado.

Además, SMN también lanzó una alerta amarilla pero por vientos para diversas zonas de Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. De acuerdo al organismo, “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h”.

