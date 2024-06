Alerta por frío: qué es el graupel, y en qué ciudades bonaerenses podría caer este fin de semana

Escuchar

MAR DEL PLATA.– El sábado es el día. Todo indica que por esas horas el frente frío que avanza desde el extremo sur de la Patagonia tendrá su mayor impacto sobre el sudeste bonaerense y además de marcas térmicas bajo cero llegaría con la cierta posibilidad de nieve al frente de playas de la costa atlántica y las serranías de la zona.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional que había alertada sobre importantes nevadas en zonas del centro del país más próximas a la Cordillera de los Andes ahora anticipa un arranque de fin de semana helado para el sur de la provincia de Buenos Aires.

Precisamente para este sábado se anuncia para Mar del Plata una temperatura mínima de 3 grados y máxima de 8, con lo que se está a las puertas de la jornada más fría en lo que va de este año.

En ese contexto se anticipan la posibilidad de nevadas y precipitaciones, a lo que continuará el domingo con un descenso más importante de temperatura pero ya con mayor humedad.

Fuentes del Servicio Meteorológico Nacional anticiparon a LA NACION esta posibilidad y aclaran que el posible impacto de nieve, agua nieve o graupel, como se conoce a una versión más sólida de precipitaciones, tiene más chances en los destinos de la provincia que están sobre la costa y más próximos a la Patagonia.

Así es que anticipan que alguno de esos fenómenos se podrían dar en la zona de Claromecó, quizás también en el segmento entre Tres Arroyos y Necochea y dejan abierta una ocasional presencia también en Mar del Plata.

A espaldas de estos destinos balnearios asoman algunas elevaciones importantes donde también se especula que incluso corren con la oportunidad de teñir de blanco sus picos más altos. Con esas expectativas se viven estas horas por Sierra de la Ventana, algo de Tandil y, aquí nomás, Sierra de los Padres.

“Puede llegar a haber aguanieve o graupel, que son gránulos de nieve”, advierten desde el Servicio Meteorológico Nacional como principal posibilidad para este corredor marítimo, aunque no descarta de las opciones alguna mínima nevada.

Imagen histórica

Lejos se está de una imagen histórica como la del 1° de agosto de 1991, oportunidad en que Mar del Plata tuvo una postal única con gran parte de la ciudad tapizada de blanco, desde sus playas hasta su periferia.

Desde entonces solo se dieron algunas otras situaciones muy esporádicas y en versión mínima, como las ocurridas en 2004, 2011 y 2019. Y en 2015, con la particularidad que en esa oportunidad ocurrió cuando promediaba septiembre, ya sobre el cierre del invierno. Siempre apenas con lo suficiente para generar una delgada capa de nieve sobre parabrisas de autos o techos de las casas.

Más allá de nieve sí o nieve no, en Mar del Plata y todo esta región del sudeste bonaerense se toman recaudos por las condiciones de temperaturas muy bajas que se darán y el impacto que pueda tener en particular sobre quienes que no tienen techo donde estar a resguardo

Este escenario, con marcas térmicas de un dígito, se mantiene desde comienzos de esta semana y desde este miércoles se iniciaron acciones para alentar a personas en situación de calle a pasar las noches en algunos de los refugios o albergues que ofrece la ciudad.

El pronóstico apunta en particular al sábado como el momento más crítico de este período. Tanto que se lo presenta y anticipa como un contexto propio de las zonas más australes del país.