Alertas tempranas: cuánto tiempo tenemos para salvarnos antes de un desastre

escuchar

Cuando conocemos el impacto de las tormentas tropicales o de terremotos es imposible no lamentar la pérdida de vidas y bienes.

En una ciudad como Buenos Aires estamos menos afectados por este tipo de fenómenos extremos, sin embargo, en las últimas décadas tuvimos que incorporar al escenario de lo posible algunos eventos para los que no fuimos preparados. Sabemos que durante los veranos pueden haber olas de calor que producen cortes de luz y, en consecuencia de agua, del trabajo remoto y del ascensor. La granizada del 2006 marcó en nuestra memoria (y en los autos) la posibilidad del daño asociado a lluvias fuertes. Lo mismo podemos decir de varias inundaciones repentinas por lluvias, trombas marinas en el Río de la Plata y tornados, como los del 2012.

Hay fenómenos que podemos atribuirlos al cambio climático y también hay eventos que son naturales pero de muy baja recurrencia, de ahí la importancia de contar con datos históricos. Poder distinguirlos, estudiarlos y preverlos es fundamental para reducir los riesgos de desastres .

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado el 13 de octubre como el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, con el objeto de promover una cultura de reducción del riesgo de desastres a nivel mundial.

“La reducción de riesgos de desastres es una manera de trabajar el desarrollo sostenible considerando los riesgos hidrometeorológicos o provocados por el hombre, que se conozcan y que cualquier disciplina los tenga en cuenta para llevar adelante su trabajo. Por ejemplo, si un arquitecto construye casas en la zona del Delta del Paraná, tiene que considerar que es una zona de alto riesgo de inundaciones por las crecidas naturales de los ríos. Entonces va a planificar una casa en altura. Que construya la casa en altura no hace que el riesgo del desastres desaparezca, sino que lo reduce significativamente, porque no va a cambiar el comportamiento del río ni de la naturaleza, pero las personas que vivan en esa casa probablemente no pierdan todo su medio de subsistencia, sus recuerdos, su vida”.

Quien desarrolla el concepto es la licenciada Virginia Laino, consultora Humanitaria en Reducción de Riesgos de Desastres y presidente del Instituto Argentino para la Reducción de Riesgos de Desastres.

Ningún desastre es natural

Al aumento de las temperaturas, que es una amenaza y un factor que presiona sobre el clima y los fenómenos meteorológicos, debemos sumarle la vulnerabilidad social y la exposición.

Si un evento hidrometeorológico extremo tiene lugar en un lugar deshabitado tendrá un impacto poco o nada relevante, pero si el mismo evento tiene lugar en un lugar con alta densidad de población podría convertirse en desastre . Un desastre, no por su origen natural, sino porque se topa con la presencia humana.

La reducción de riesgos de desastres necesita comprender el impacto de eventos extremos en los distintos sectores sociales y productivos. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es uno de los primeros servicios del mundo que creó el área específica, Meteorología y Sociedad, con objeto de comprender necesidades y favorecer la toma de decisiones.

La responsable del área, Daniela D’Amen, explica que es muy importante el cambio de paradigma en las últimas décadas: “Un desastre antes era culpa de la naturaleza, y ahora pasamos a la comprensión de un riesgo que sabemos que es socialmente construido. Y ese cambio de paradigma también se traduce en acciones de gestión, de planificación, de la ley que tenemos desde el año 2016, que crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, donde se articulan las distintas acciones de todos los organismos: el Estado, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y todos los sectores que son parte de este sistema. A partir de ahí pasamos de hacer foco solo en la respuesta, esto es cuando aparece el desastre, a trabajar en las distintas etapas (por eso hablamos de gestión integral del riesgo), donde atendemos a la prevención, la preparación, la respuesta y, después, la recuperación”.

El clima exige que nos adaptemos

El registro de desastres y las mediciones permiten a los analistas la comparación de datos y el diseño de modelos.

Según el Reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), la mayoría de los desastres están vinculados con la meteorología, como las sequías, temperaturas extremas, tormentas, inundaciones. Otros, están vinculados indirectamente con la meteorología, como los movimientos de masa o los incendios forestales.

La cantidad de desastres de los últimos 20 años es mayor a los registrados durante los 20 años previos, dando pruebas de la gravedad que significa el calentamiento global. Lo que también se deduce de esas cifras es que el cambio climático, no solo es un nuevo estado del clima, sino que es un proceso, cuya evolución implicará mayores riesgos.

Según proyecciones de la UNDRR, para 2030 se espera que en el mundo los recursos invertidos en asistencia a las víctimas de desastres aumente en un 50% respecto de 2020.

Como en muchos órdenes, los gastos en mitigación suelen ser varias veces menores a los de reparación. Según cálculos de la UNDRR, una inversión de US$ 800 millones en sistemas de alerta temprana en países en desarrollo evitaría pérdidas de US$ 3 a 16.000 millones por año.

El cambio climático está causando peligros relacionados con el clima más frecuentes, extremos e impredecibles, lo que hace que la inversión en alerta temprana sea más urgente que nunca. Por tal razón, este año, el lema del Día Internacional será “incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el acceso a estos para 2030″, que es la Meta G del Marco de Sendai.

El objetivo principal de la reducción del riesgo de desastres es la prevención. Pero cuando eso no es posible, es importante minimizar el daño a las personas, los bienes y los medios de subsistencia a través de sistemas de alerta temprana.

Esto se torna vital en el caso de peligros repentinos, como tsunamis, ciclones y erupciones volcánicas, pero también es importante para peligros más lentos, como sequías y brotes de enfermedades.

La erupción del volcán en la isla La Palma, de las Islas Canarias en España, en noviembre del 2021, destruyó viviendas que habían sido construidas en su ladera

No basta con que un sistema de alerta temprana detecte un posible peligro, sino que debe garantizar que las poblaciones y los sectores que están en riesgo puedan recibir la alerta, comprenderla y, lo que es más importante, actuar en consecuencia. Por lo tanto, una alerta temprana debe promover una acción temprana.

Para conocer más detalles de los Sistemas de Alerta Temprana en nuestro país, la Dra. Claudia Campetella, Directora Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad del Servicio Meteorológico Nacional, detalló: “Las Naciones Unidas en conjunto con la Organización Meteorológica Mundial tomaron el desafío que en los próximos cinco años todo ciudadano del planeta tiene que tener acceso a un sistema de alerta temprana. Eso puede ser accesible, pensando en las grandes ciudades, a través de una aplicación instalada en un celular. Pero en muchos lugares, donde no hay señal de celular, donde las poblaciones tienen otras formas de comunicar, el gran desafío es desarrollar sistemas de comunicación para que todo poblador tenga acceso a la información. Y ese es un gran trabajo”.

Y agregó: “Además de los sistemas de alerta de corto plazo, hay otras amenazas que son de más largo plazo, como por ejemplo la sequías. Eso también se trabaja en el Servicio Meteorológico junto a otras instituciones (Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional del Agua, CONEA, Facultad de Agronomía de la UBA) publicando todos los meses un informe mensual de sequías e indicando cómo impactará en la próxima estación en los diferentes sectores: ganadero, agrícola, recursos hídricos, energía, entre otros. Para los tomadores de decisión tres meses, quizás es poco tiempo de anticipación. En el estado del arte de la ciencia todavía hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar más allá de los tres meses, pero algo se puede decir. Por eso, este riesgo es multiescala. No solamente de corta escala, sino que llega también a la escala temporal más larga”.

El mensaje claro es el que salva

Los sistemas de alerta temprana deben abarcar amenazas múltiples como ciclones, tormentas e inundaciones, pero también alertas sobre olas de calor, incendios forestales, sequías, tormentas de arena, erupciones volcánicas, brotes de enfermedades, y muchas otras. Además, deben estar diseñados para detectar amenazas que podrían surgir en forma aislada, de forma simultánea o en cascada, por eso D’Amen explica: “Los sistemas de alerta temprana hoy se piensan multiamenaza y centrados en las personas. Esas son dos cuestiones a tener en cuenta. Y estamos trabajando en la provisión de servicios de pronóstico y avisos basados en el impacto. Esto es algo que repercute directamente en la comunicación del riesgo. Ya no es solamente ‘cómo será el tiempo’, sino ‘lo que va a hacer el tiempo’. Por ejemplo, hoy en día el sistema de alerta dice ‘se esperan precipitaciones de 80 milímetros en una determinada región’. Los alertas basados en impactos dicen ‘se esperan inundaciones, retrasos en el tránsito, puede haber evacuados’. Después, en una segunda etapa, sí, ‘se esperan 80 milímetros que caigan en tal región’”.

El esfuerzo por mejorar el alcance, velocidad y claridad en la comunicación de las alertas tempranas va a tener también el formato de una aplicación móvil especialmente desarrollada por el SMN que fue presentada el 4 de octubre, en ocasión de la celebración de su 150º aniversario y que estará disponible en los próximos días para ser descargada.

Se trata de unos de los lanzamientos más esperados y valorado como herramienta para llegar a la denominada “última milla”. Sin embargo, para Virginia Laino, además de reconocer la importancia de ese trabajo profundamente local, “necesitamos muchos años para hacer un gran cambio cultural.

¿Cuál es el cambio cultural? Que se incluya, en la currícula educativa, la preparación para la reducción del riesgo, o sea, que en las escuelas trabajemos cómo nos enteramos de lo que va a pasar y qué hacer con esa información. Y esa currícula no puede ser la misma para todos, porque lo que es riesgoso en Ushuaia no es lo mismo que en el Chaco”.

Y acentúa la importancia de la variable cultural en la reducción del riesgo de desastres: “El desafío más grande de la alerta temprana y la acción temprana tiene que ver con la confianza de la persona en lo que le están diciendo y en lo que tiene que hacer. Porque escucho: ‘al final, guardé el auto y no granizó’, cuando se trata de una acción mínima. Lo que hay que aprender no es que se equivocó en SMN porque no granizó –porque el aviso de un fenómeno es una probabilidad–, lo que hay que aprender es a celebrar, que recibimos la alerta y se pudo guardar el auto a tiempo, porque si hubiera quedado afuera y granizaba, era un problema. Entonces, el cambio cultural es como el que vivimos algunos con respecto al cinturón de seguridad. ‘Mirá, me puse el cinturón de seguridad y al final no choqué’. Es lo mismo”, concluye.

Pablo Oviedo