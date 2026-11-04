Alfonsina Storni: “Las palabras se secan como ríos y los besos se secan como rosas”

Cada 25 de octubre se recuerda el fallecimiento de Alfonsina Storni, una de las escritoras más destacadas de la literatura argentina y latinoamericana. Es reconocida por su poesía modernista, su mirada crítica sobre las desigualdades entre hombres y mujeres y su defensa de la autonomía femenina.

Su obra abordó el amor, la soledad y las convenciones sociales de su época, convirtiéndose en una figura fundamental para comprender la transformación de la literatura escrita por mujeres durante las primeras décadas del siglo XX.

La vida de Alfonsina Storni

Alfonsina Storni nació el 29 de mayo de 1892 en Sala Capriasca, Suiza. Hija de Alfonso Storni y Paulina Martignoni, en 1896 emigró junto a su familia a la Argentina. El clan se instaló inicialmente en San Juan, para trasladarse luego a Rosario, Santa Fe, en busca de mejores condiciones económicas.

Su infancia estuvo marcada por las dificultades económicas y la necesidad de trabajar desde temprana edad. Tras la muerte de su padre en 1906, comenzó a colaborar con los ingresos familiares y trabajó en una fábrica de gorras. Al mismo tiempo, mantenía su interés por la literatura y el teatro. Durante su adolescencia participó en una compañía teatral itinerante y posteriormente estudió magisterio rural en Coronda, Santa Fe. En 1910 obtuvo el título de maestra y comenzó a ejercer la docencia.

Alfonsina Storni

En 1911 se trasladó a Buenos Aires, donde buscó nuevas oportunidades laborales y literarias. El 21 de abril de 1912 nació su hijo Alejandro, a quien crio sola en una época en la que la maternidad fuera del matrimonio era objeto de fuertes prejuicios sociales. Su carrera literaria tomó impulso en 1916, cuando publicó su primer libro de poemas, La inquietud del rosal. Luego lanzó El dulce daño, Irremediablemente y Languidez. Este último obtuvo el Primer Premio Municipal de Poesía y el Segundo Premio Nacional de Literatura, reconocimientos que consolidaron su lugar en el ambiente cultural argentino.

En sus primeros libros predominaban elementos del modernismo y el romanticismo, pero su escritura evolucionó hacia una expresión más personal, crítica y experimental. En poemas como “Tú me quieres blanca” y “La loba”, cuestionó las exigencias sociales impuestas a las mujeres y las diferencias de comportamiento que se esperaban de ellas frente a los hombres.

Vida y obra de Alfonsina Storni

Además de escribir poesía, desarrolló una intensa actividad periodística. Publicó artículos en revistas como Caras y Caretas y La Nota, y colaboró con el diario La Nación, donde expresó sus ideas sobre la situación de las mujeres y la necesidad de ampliar sus derechos. A lo largo de su carrera se vinculó con escritores destacados de su tiempo, entre ellos Horacio Quiroga, con quien mantuvo una estrecha amistad.

En 1935 fue operada de un cáncer de mama, diagnóstico que deterioró su salud en los años siguientes. El 25 de octubre de 1938 falleció a sus 46 años al arrojarse voluntariamente desde el espigón del Club Argentino de Mujeres en la playa La Perla, Mar del Plata. Poco antes había escrito el poema “Voy a dormir”, enviado al diario La Nación, último registro de su extensa trayectoria.

Las mejores frases de Alfonsina Storni

“Las palabras se secan como ríos y los besos se secan como rosas, pero por cada muerte siete vidas buscan los labios demandando aurora”.

“¿Qué mundos tengo dentro del alma que hace tiempo vengo pidiendo medios para volar?“.

“Sé la frase que encanta y que comprende, y sé callar cuando la luna asciende enorme y roja sobre los barrancos”.

“Pedí a las estrellas lenguaje más claro, palabras más bellas. Las dulces estrellas me dieron tu vida y encontré en tus ojos la verdad pedida”.

“Las primaveras al marcharse dejan las lloviznas de otoño preparadas… Pequeña, ve despacio, mucho juicio, no te quemen tus llamas”.

“Los hombres de mi raza no han llorado. Eran de acero”.

Alfonsina Storni AGN - Inventario 5860.