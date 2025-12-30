Allanan 60 bancos y casas de cambio por ventas de dólar blue; procesan a Matías Morla por defraudación
Además, Javier Milei aumentará el sueldo de sus funcionarios, pero no el propio; cayeron las ventas en shoppings; Donald Trump instó a Irán a no continuar con su programa nuclear
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Tres jueces federales allanaron 60 bancos, casas de cambio y viviendas particulares en causas relacionadas con el dólar blue. Los procedimientos afectaron a Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, y a la casa de su madre. También a Elías Picirillo, exmarido de Jésica Cirio, y al Banco Central. Los operativos fueron efectuados por las juezas Servini, Capuchetti y el juez Casanello.
- Milei aumenta el sueldo de sus funcionarios, pero desmintió que vaya a subirse el suyo. El Presidente firma hoy el ajuste para sus funcionarios después de dos años de congelamiento en los haberes, pero mantendrá congelada en forma indefinida su propia remuneración. En la actualidad, el Presidente percibe poco más de 4.066.000 pesos, y los ministros poco más de 3.580.000, bastante menos que un senador nacional, que percibe en bruto 9,5 millones de pesos.
- Confirmaron el procesamiento del abogado Matías Morla por defraudación. Un tribunal de alzada dispuso además el embargo sobre los bienes del letrado hasta cubrir la suma de 2000 millones de pesos. Se trata de la demanda iniciada por Dalma y Gianina por la marca Maradona. La medida alcanza también a Claudia y Tita, dos de las hermanas del Diez, entre otros acusados.
- Las ventas interanuales en los shoppings cayeron en octubre. Según el informe estadístico oficial del Indec, la baja en términos reales fue de 4,7% frente a igual mes de 2024. En términos nominales, el sector tuvo una suba interanual del 15,1% en las ventas mientras que la inflación acumulada en el periodo fue del 31,3%.
- Donald Trump lanzó una advertencia sobre el programa nuclear de Irán. “Si intentan construir de nuevo armas nucleares, tendremos que golpearlos” dijo el presidente luego de una reunión con el primer ministro israelí. En el encuentro analizaron los avances hacia la paz con Hamás: el republicano dijo que la reconstrucción de Gaza va a comenzar muy pronto.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
Salió con un Mercedes valuado en US$ 180.000, perdió una rueda en la Panamericana y lo chocaron
- 2
Los osos están cambiando su conducta, su forma y hasta su genética por culpa de las presiones humanas
- 3
La ciudad se encamina a la primera ola de calor del verano: hasta cuándo durará
- 4
Este es el umbral que cruzará la temperatura: por qué no habrá ola de calor en el AMBA