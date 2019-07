Allanan la clínica donde amputaron una pierna por error a una jubilada

Allanan la clínica de Berazategui donde amputaron una pierna equivocada Crédito: Santiago Hafford

LA PLATA.- La Unidad Funcional N°7 de Berazategui dispuso el allanamiento del sanatorio donde se le amputó una pierna equivocada a una jubilada el lunes último.

Se trata del Nuevo Sanatorio Berazategui, situado en calle 141 y 14 de esa localidad al sur del gran Buenos Aires, donde trabaja la policía en este momento.

"Tomamos medidas", dijo un agente que colabora con la fiscal Karina Santolin. El allanamiento podría registrarse en breve, informaron fuentes policiales que participan de la investigación.

El nuevo Sanatorio Berazategui ya tenía serias críticas en las redes sociales por distintas irregularidades: desde cucarachas en las instalaciones hasta denuncias de familiares de pacientes que no salieron con vida. Los usuarios disgustados le pusieron un apodo: "Sal si puedes".

La página de Facebook denominada: "Cierre al Nuevo Sanatorio Berazategui", seguida por 170 personas, da cuenta de las críticas que se acumularon en los últimos meses.

Allí Zunilda Maria Garcias publicó lo siguiente: "Tuve a mi hermana internada en ese sanatorio y a las 24 horas tomamos la decisión de cambiarla de lugar de atención. Es una verdadera vergüenza que este autorizado para funcionar. Las instalaciones son pésimas, los pacientes carecen de las comodidades mínimas, el aire acondicionado es para los administrativos no para los pacientes, he visto a la noche 2 ó 3 familiares de pacientes durmiendo en el piso de las habitaciones, el personal de enfermería no merece pertenecer a esa profesión, el cirujano que atendió en principio a mi hermana, cuyo nombre desconozco, además de ser maleducado diagnosticó solo con mirarla y mal, el médico de piso no da abasto..... etc., etc..En general un desastre absoluto y en particular una anomalía que funcione"

El director médico Gustavo Gerené dio su testimonio en esa red social: "Para nosotros encarar la apertura de este sanatorio -que estuvo cerrado por 9 años- era un desafío ya que no había donde internar a la población".

Hoy no atendió los llamados de LA NACION. En la clínica se informó que esta de vacaciones.