El embajador argentino en Estados Unidos participó de un debate por los 25 años sin justicia del atentado a la mutual judía en Argentina Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de julio de 2019 • 14:06

El embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa, asistió a una convención para conmemorar el 25 aniversario del atentado al centro de la comunidad judía AMIA, y dijo: "Nuestro país le reclama a Irán que coopere con la Justicia, tenemos que terminar con el terror".

"Este es un aniversario inaceptable. El Gobierno no va a parar hasta lograr el objetivo de que esta gente declare. Somos una sociedad comprometida con la democracia. Es importante para nuestro país y para la comunidad judía que haya justicia. Hasta que es no ocurra no vamos a estar salvados", dijo Oris de Roa.

El encuentro, organizado por la Fundación para la Defensa de las Democracias-un instituto de investigación no partidista con sede en Washington, Estados Unidos- contó con la presencia del coordinador de Contraterrorismo de ese país, Nathan Sales, y el principal abogado de AMIA, Miguel Bronfman.

El abogado de la AMIA, Miguel Brofman, estuvo en el encuentro Crédito: Captura de pantalla

El director del "Proyecto Argentina" del Centro Wilson, Benjamin Gedan, presentó el debate y dijo: "Parece el después de un desastre natural. En 2004 apuntaron al fiscal Nisman. Dos años después dijeron que Hezbollah e Irán eran responsables. Sin embargo ningún sospechoso fue arrestado o llevado a argentina a ser juzgados".

Nathan Sales consideró que "hay que recordar el esfuerzo heroico" del fiscal Alberto Nisman, quien en 2004 fue designado al frente de la causa AMIA por el presidente Néstor Kirchner, y fue encontrado muerto en 2015 tras denunciar a la expresidenta Cristina Kirchner por intentar encubrir a Irán con un memorándum.

"Como dijo [el presidente] Mauricio Macri, es necesario entender que no fue un ataque a la embajada o a los judíos sino a la Argentina. Irán es el sponsor más importante del terrorismo. Ellos tienen la responsabilidad de cooperar con la Justicia", dijo.

Por otra parte, aseguró que la triple frontera de nuestro país "es un caldo de cultivo para el grupo terrorista Hezbollah".

"Bajo la presidencia de Donald Trump intensificamos la lucha contra Hezbollah. Ningún país esta a salvo del terrorismo. Lo que tenemos que hacer es cooperar y atacar juntos la amenaza terrorista", dijo.