En vísperas del 25 aniversario del ataque terrorista contra la AMIA , que dejó como saldo 85 víctimas y centenares de heridos, Ana Weinstein, sobreviviente del atentado, estuvo en el programa Terapia de noticias , que se emite por LN+ y narró el horror que experimentó ese día. "En las tinieblas encontré la puerta de emergencia", contó quien, por ese entonces, se desempeñaba como directora del Centro de Documentación e Información de Judaísmo argentino.

"Esas imágenes están siempre en mi cabeza", sostuvo Weinstein, quien el día del ataque había llegado acompañada por una compañera de trabajo, alrededor de las 10, al edificio de la calle Pasteur para realizar una tarea por la conmemoración de los 100 años de la AMIA.

"Al instante que llegamos recordé que tenía que averiguar algo de un acceso a una computadora y me levanté, pero Mirta se quedó", contó Weinstein de aquella mañana. La mujer estaba en el 2° piso en unas oficinas que daban al frente del edificio pero se dirigió caminando hasta el contrafrente. Fue en ese instante cuando escuchó el terrible estruendo.

"Ahí se generó la oscuridad, el no saber qué hacer. Alguien dijo: 'tírense al piso'. Y yo lo hice, pero no sirvió de nada porque se respiraba peor", explicó Weinstein. Y agregó: "Me preocupé por Mirta y quise volver, pero alguien me agarró de la mano y me dijo que no había más piso y, en las tinieblas, encontré una puerta con un cartel que decía: salida de emergencia".

La mujer contó que por aquella puerta salió a una "especie de pasadizo de metal" que lindaba con otro edificio, que también pertenecía a una institución judía, ubicado en la calle Uriburu. Iba junto a un grupo personas. De ellas recuerda a una joven que, minutos después de amamantar a su bebé, trepó la medianera. Juntas lograron escapar.

"No entendía lo que estaba pasando. Cuando terminamos de subir a ese techo, mirar para atrás fue el horror", dijo Weinstein y contó que apenas llegaron al edificio que estaba atrás pidieron a unas personas que llamaran a los bomberos, sin reparar en la magnitud del ataque que ya había captado la atención de todo el país.

A 25 años del horror, Weinstein todavía se conmueve por las imágenes de aquel día, pero lo que más la impacta es "la capacidad de odio que puede tener una persona".

