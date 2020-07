Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, y Teresa García, ministra de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, explicaron el alcance de la nueva fase de la cuarentena que anunciará hoy el Gobierno

En momentos en los que se da un récord de casos de covid-19 en el país, y antes del anuncio oficial sobre cómo será la nueva etapa de aislamiento social que empieza el lunes, el ministro de salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que en la Ciudad no se vislumbra necesario volver a una cuarentena estricta.

"La epidemiología se analiza por ciudades. Nosotros en la Ciudad no observamos récord de casos", explicó esta mañana Quirós durante el reporte sobre la evolución de la pandemia en el distrito porteño.

Además, dijo que la cifra preocupante de aumento de casos es "a nivel nacional" y detalló que en Buenos Aires "hay una estabilización de los casos y una leve tendencia a la baja, y eso se podrá analizar en los próximos días".

En ese sentido, Quirós aseguró que en el Conurbano, que forma parte del AMBA, "aún no se llegó a una curva de contagios estable", y que en zonas de la provincia de Buenos Aires "se está dando un aumento de los casos".

"Los números son preocupantes"

Por su parte y en torno a los anuncios que realizará hoy el Gobierno Nacional, la ministra de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, María Teresa García, tal cual había anticipado LA NACION, expresó hoy que "no se va a volver a una fase más estricta de cuarentena", a pesar de que "los números de estos días son preocupantes".

La funcionaria destacó que hay "una ocupación de camas que es aceptable", pero que de todas maneras hay que estar "alertas", dijo en diálogo con El Destape Radio. Además, volvió a recalcar que "el crecimiento del número [de contagios] es para preocuparse".

"Hay que dejar en claro cuáles son los lugares donde se dan mayores focos de contagio", agregó Teresa García, y criticó a los funcionarios que piden una mayor flexibilización de la cuarentena y señaló al conurbano. "No puede haber irresponsabilidad de ningún gobierno de aperturas excesivas (...) hay intendentes del conurbano que piden las aperturas con cierto grado de irresponsabilidad, cuando hay circulación del virus".

Las cifras de la pandemia

Ayer se conocieron las preocupantes cifras que se registran en la Provincia de Buenos Aires. Cuando el récord de fallecidos en un día para todo el país era de 121, el jueves se reportaron en el distrito bonaerense 163 muertos en una jornada. Además, allí se alcanzó un nuevo pico de casos, con 4415 nuevos infectados, y el total se ubicó en 110.668.

En cuanto a las cifras de la evolución de la pandemia en la Ciudad, el titular de la cartera sanitaria porteña informó que ayer se reportaron 1254 casos positivos de coronavirus por lo ya son 58.708 los contagios desde que comenzó la pandemia. En tanto, se dieron 31 muertes y ya son 1.256 las víctimas. Esto da una tasa de letalidad del 2.14% y la edad promedio de los fallecidos es de 76 años. Como contrapartida, se dieron 335 altas y la cifra de personas que han superado la enfermedad asciende a 20.879.

Sobre la ocupación de camas en el sistema público de salud, se informó que el 61,3% está ocupado por pacientes leves, el 51,3% por pacientes moderados, y las camas de terapias intensiva tienen una ocupación del 59,1%.

En los barrios vulnerables el jueves se registraron 116 contagios y el acumulado de casos es de 13.158. Se reportaron el jueves 4 muertes y la cifra de víctimas asciende a 146. Como contrapartida, ayer se dieron de alta 69 personas y ya son 8.616 personas que han superado la enfermedad.

En cuanto a los geriátricos, la cantidad de instituciones con al menos un caso positivo es de 3000, se han registrado ya 2635 contagios y fallecieron 314 residentes. Además, se informó que ya se han realizado 228.047 hisopados y de los hisopados a residentes de la Ciudad, la positividad es del 41%.

Responsabilidad ciudadana

"Vemos que los casos aumentan todos los días (...) el 50% de las personas que entran en terapia intensiva no se salvan" explicó García tras señalar que es importante la responsabilidad y el compromiso también de los dirigentes.

"Como no hay imágenes dramáticas como en otros países, la gente cree que acá no va a pasar" pero destacó que esas imágenes "como las de Bolivia o Ecuador" no se dan en el país "porque las medidas adoptadas no permitieron que eso pase". Asimismo dijo que "estaría de acuerdo con una campaña que muestre lo que pasa cuando alguien se contagia".

En cuanto a las campañas con imágenes que originen "miedo al contagio" por parte de los ciudadanos, Quirós se mostró contrario y dijo que el "70% del resultado de una pandemia tiene que ver con el comportamiento social que tengamos todos y eso se complementa con políticas públicas".

El funcionario porteño prefirió hablar de campañas que apunten a la "construcción de ciudadanía" y al respeto y comprensión de "las responsabilidades ciudadanas y las libertades individuales".

"La construcción de ciudadanía es comprender el contexto metropolitano en el que uno decidió vivir con otras personas. Nuestra mirada es generar espacios de diálogo y reflexión colectiva que es más interesante y rica que la individual. La cooperación y colaboración requiere un marco de confianza que nos permite considerar al otro", explicó.

Es por eso que recalcó que "pensar un contexto de terror y pavor nos saca solo la necesidad de actuar para sobrevivir" de manera individual cuando se necesita "pensar de manera colectiva".

El foco de las reuniones sociales

Tanto Quirós como García destacaron que la responsabilidad ciudadana es clave en la baja de casos de coronavirus. "Estamos viendo que las reuniones sociales son los nuevos focos de contagio", destacó la funcionaria. Además, detalló que "hay un sistema de control en los municipios que evita cualquier reunión al aire libre. Los municipios tienen la facultad de controlar eso".

Por su parte, Quirós dijo que en las reuniones al aire libre si se respeta "el uso de barbijo, tapando la nariz y boca de manera correcta, y la distancia de dos metros", el peligro de contagio "es ínfimo y casi inexistente".

Pero que el riesgo "es cuando se hacen encuentros cruzando familias en lugares cerrados mal ventilados y no se usa tapabocas dentro del domicilio porque hay una actividad gastronómica". es por eso que recomendó que si alguien tiene la necesidad imperiosa de contactar a alguien cara a cara, que sea cumpliendo las medidas de prevención y "en los horarios permitidos para salir a la calle". Algo que en provincia de Buenos Aires no está permitido.