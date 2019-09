Aprender: el desafío de los alumnos es mejorar en matemáticas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2019 • 11:37

LA PLATA.- Matemática. Esa fue la asignatura más difícil, según relataron a La Nacion los alumnos de sexto año de secundaria que participaron hoy de las pruebas Aprender, en la provincia de Buenos Aires.

Porcentajes, sin calculadora. Ese ejercicio fue el de mayor dificultad para los estudiantes que esta mañana tomaron las pruebas diseñadas por el ministerio de Educación de la Nacion.

Las pruebas incluyeron también gráficos, teoremas, funciones y circunferencias. Pero el mayor escollo fue sacar porcentajes sin calculadora, según coincidieron los alumnos de sexto año de la escuela N°47, de esta capital.

Estos estudiantes son parte del universo de 182. 174 alumnos de 4.206 escuelas públicas y privadas que hoy participan de las pruebas Aprender en este territorio.

Las evaluaciones constan de un examen de Matemática y otro de Lengua, similar en cada escuela del país. Hay una evaluadora que no pertenece a la institución asignada a cada año, para garantizar mayor ecuanimidad en los resultados.

Lilia Ghiorzi, la aplicadora de la escuela N°47, llegó antes de las 8 a la institución situada en 28 y 471.

Provenía de la secundaria N°42, situada en 26 y 452 a pocas cuadras del lugar. Se presentó al director, Mariano Toledo y a los 12 alumnos de sexto año presentes en la escuela N°47.

"Esta es una prueba que se toma en todo el país. En este momento hay 450.000 alumnos haciendo esta evaluación que consiste en tres partes: Lengua, Matemática y un cuaderno estudiantil. Tendrán una hora para responder cada cuadernillo. Y un recreo que quince minutos en el medio", informó Lilia.

Los alumnos asintieron, sin dudar. No hubo preguntas. "Hace dos semanas trabajamos para sensibilizar a los alumnos con las pruebas e hicimos simulacros", informó el director de la Escuela N°47.

La evaluación de lengua resultó fácil, según relataron los alumnos durante el primer recreo. "Fue una prueba de evaluación de textos. Había que poner qué tipo de narración era y había preguntas sobre comprensión de las frases", relató Elizabet, una alumna de 17 años que participó de la muestra. Junta a ellas estaban Juan, Gonzalo, Laurato y Karen, jugando a las cartas, en el recreo. "Fue fácil", coincidieron los alumnos.

La segunda etapa fue el cuadernillo de matemática. Y presentó mayor dificultad, según relataron los alumnos evaluados.

"Porcentajes sin calculadora es muy difícil", dijo Karen Robledo, una de las pocas alumnas mayores de edad, del grupo de sexto. Karen vive en Melchor Romero y hace un enorme esfuerzo por asistir a clase. Ella sabe que es importante aprender matemáticas para su futuro. "Se aplica a todo, hasta para jugar a las cartas", afirma.

Lautaro Chimenti, de 19 años, coincide en que el cuadernillo de matemáticas fue el más difícil. Todos los alumnos coinciden que el desafío es mayor si los alumnos acumularon muchas faltas durante el año. La falta de regularidad profundiza las dudas, sostienen los chicos mientras que buscan en la escuela un mejor futuro para su vida adulta.

Para ellos asistir a la escuela y egresar es el principal desafío: el año pasado en sexto año había 8 alumnos y se matricularon 5. El año anterior cursaron 14 alumnos y se matriculó solo uno.

En el medio de los estudios muchas alumnas son madres. Y muchos alumnos se convierten en el sustento de una familia.

Los alumnos que cursan hoy en el sexto año saben que terminar la escuela hará una diferencia en su vida adulta. Pero aún así algunos pierden regularidad: de los 18 alumnos matriculados este año sólo 12 asisten con regularidad. Los que se presentaron en las pruebas Aprender tienen la ilusión de completar la cursada.

"Matemáticas es un poco más difícil. Pero después nos va a servir en todo: en el trabajo, en la vida.", sostienen los chicos que buscan un mejor futuro en la escuela pública.

El director de Cultura y Educación de la provincia, Gabriel Sanchez Zinny confirmó que desde 2017, matemática es el principal desafío. "Entonces el 60 por ciento de los chicos no alcanzó los niveles satisfactorios", dijo. " Se instrumentaron varios programas -como robótica- para estimular estos conocimientos desde distintos ángulos. Ahora esperamos conocer el nuevo resultado", dijo el funcionario.

El director también espera el resultado de las pruebas para poder ajustar el contenido de su currícula: en 2017 cuando se tomó la prueba anterior en sexto año había sólo 8 alumnos. Y no hubo cinco respondientes el día de la evaluación. Por este motivo el sistema de planeamiento no le entregó una devolución de los resultados, completa, como sí se hizo en la mayoría de las escuelas. "Nosotros aún no tenemos resultados estadísticos porque hace dos años teníamos muy pocos alumnos. Ahora logramos ampliar la matrícula", sostiene el director de la escuela. Deberá esperar hasta mayo del año que viene para conocer el resultado de las pruebas.

María José Lucesole