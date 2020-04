Argentina en China: cómo fue su primer día "normal" tras dos meses de cuarentena

Camila Morello es argentina y reside en China. Esta mañana contó cómo fue su primer "normal" tras dos meses de aislamiento. Fuente: Reuters

La salida del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno para prevenir el avance del coronavirus covid-19 es uno de los grandes temas por estos días. Si ocurrirá el 13 de abril o si se extenderá es una duda que las autoridades oficiales aún no lograron despejar , ya que día a día evalúan la curva de crecimiento de casos confirmados, esperando su aplanamiento. Esta mañana, una argentina que reside en Hangzhou ( China ) contó en una entrevista radial cómo fue la experiencia de ese "regreso a la vida normal" en el sur del país oriental, y contó qué hizo el día enq ue regresó a su vida "casi" normal.

"No te explico cómo fue ese pirmer día en la calle", le dijo Camila Morello, marplatense que reside en Hangzhou a Ernesto Tenembaum en Radio con vos . "Había un sol divino y dije, 'ya fue, al aire libre no pasa nada' y agarré la bicicleta y me fui a la montaña", relató la joven argentina en comunicación con ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? . Morello, que estudia en el país oriental, pasó un mes de aislamiento total y otro con dos salidas semanales permitidas. "Sentí mucha felicidad ese día, no lo podía creer", aseguró respecto al día en que pudo circular por la ciudad sin restricciones.

La estudiante explicó que actualmente la vida es "un 98% normal", ya que si bien la gente comenzó a trasladarse por la calle, algunas instituciones no reabrieron, como la universidad que continúa con la modalidad de clases online . Después de unos días de volver a una rutina casi tradicional, Morello dice haber asimilado este regreso, aunque todavía siente extrañeza por los dos meses que pasaron.

Fuente: AP

La primera etapa de la transición hacia la "normalidad" en Hangzhou se dio con un sistema de tarjetas que permitió a un miembro del grupo familiar salir dos veces a la semana. Luego, comenzó la circulación normal, aunque controlada por una aplicación que funciona con "checkpoints" para registrar a qué lugares va cada individuo y evitar grandes concentraciones de gente al mismo tiempo. Así, la aplicación da "código verde" a quienes estuvieron en zonas seguras y "código rojo" a quienes estuvieron en zonas de riesgo. Los controles fueron estrictos: "tengo un amigo que llegó hace algunos días de Colombia y le pusieron una cámara de seguridad en la puerta de la casa para evitar que salga por 15 días. Los vecinos, anotados como voluntarios, le llevan la comida y le separan la basura", relató.

Por estos días, la gran incógnita entre los argentinos es si la cuarentena terminará o no el 13 de abril. Las autoridades oficiales, según manifestaron, están más preocupadas por cómo se terminará el aislamiento social más que por el cuándo. Lo seguro, hasta el momento, es que no ocurrirá de un día para el otro: sino que se dará por etapas, igual que en China. De hecho, en la última semana, el gobierno ya flexibilizó la circulación para algunos sectores productivos y anticipó que a partir del 13 de abril esa tendencia irá en crecimiento.