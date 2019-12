Verano en la costa: los imperdibles de la temporada

En las playas de Pinamar habrá festivales, recitales y un torneo de beach polo Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

En Pinamar y Cariló se destaca la renovada oferta gastronómica, y en Mar del Plata, la variada propuesta artística

Darío Palavecino SEGUIR Alejandro Horvat SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2019

MAR DEL PLATA/PINAMAR.- Ni las nubes ni la lluvia de este fin de semana frenaron a los miles de turistas que desde las últimas horas de anteayer emprendieron viaje y ya impusieron a la ruta 2 un ritmo de temporada. Ayer, según Aubasa, empresa a cargo de la autopista, circulaban hacia la costa unos 2400 vehículos por hora.

En Mar del Plata, espera a los turistas una ciudad con algunos metros más de playa pública y una abundante y variada programación con espectáculos teatrales, musicales y deportivos. En Pinamar y Cariló, las principales novedades las encontrarán en una renovada oferta gastronómica, capaz de satisfacer a los más exigentes.

En términos de arena, lo que los turistas advertirán en Mar del Plata son algunos metros más de playa pública, libre de carpas. Es una vieja demanda en la que se avanza con cuentagotas. Se recuperaron unos 5000 m2 frente a Las Toscas, cerca del Torreón del Monje. Allí también habrá algunas sombrillas de uso gratuito. En el norte, a la espera de nuevas concesiones, quedó una porción amplia de arena en un extremo de La Perla y otro tanto en Constitución y la costa, donde ya no estará el balneario equipado y gratuito que durante dos veranos ofreció el gobierno bonaerense.

Teatro

Novedad absoluta en Mar del Plata es la renovación del Teatro Tronador, una millonaria inversión para dar forma a una sala única en su tipo para la ciudad. Ideal para la lírica y la danza, moderno al extremo en tecnología de iluminación y sonido, se inaugura en enero y en ese escenario se presentarán Les Luthiers.

En el rubro teatral se logró una cartelera muy completa, sin salas disponibles, incluso cuando se agregaron algunas que estaban fuera de actividad. Cambiaron las expectativas con respecto al verano marplatense y los elencos, con varias figuras de renombre, se instalaron aquí a la espera de una temporada venturosa.

Música

Cuestionadas hace algunas temporadas, las fiestas electrónicas llegaron para quedarse. Ahora con más controles, son de las propuestas que acercan a Mar del Plata viajeros atraídos por la agenda de los mejores DJ. El escenario por excelencia es el parador Mute, al sur del Faro. Por allí se disfrutará a Nick Warren, los muy esperados Sasha & John Digweed, Above and Beyond y Hosh.

La agenda musical acercará además a figuras muy convocantes. La banda Divididos será protagonista de la escala local del Movistar Free Music, en Las Toscas, con un recital gratuito. Por el Polideportivo Islas Malvinas pasarán Ciro y Los Persas, Tini Stoessel y, entre el 23 y 24 de enero, se hará el festival CPIK de cultura urbana, con una primera jornada para raperos y duelo de gallos y el cierre a puro indie rock.

En Pinamar, el Go Festival promete actividades para un público heterogéneo en edades y gustos. Empezará el 1°de enero y seguirá durante febrero, todos los días, de 17 a 2, en La Frontera. La entrada es gratuita y habrá food trucks, un patio cervecero, muestras de arte, cine al aire libre, talleres para aprender a cuidar el medio ambiente y hasta cursos para emprendedores. Las distintas opciones se van a desarrollar entre la playa y el bosque.

Y esta playa también tendrá su propia batalla de gallos: será el sábado 4, en el Balneario Calypso. Acá, el Movistar Free Music será el 11 de enero, con un line up enfocado en el trap y el pop.

La muestra de fotografía de Gabriel Rocca, en el Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Salidas culturales

Las propuestas culturales vuelven a tener su epicentro en el Museo de Arte Contemporáneo marplatense. Por estos días y durante enero continuará la muestra "Rocca en la Usina Retrato Argentino", con fotografías de Gabriel Rocca. Tiene acceso gratuito y múltiples actividades diarias para todas las edades.

Entre los clásicos culturales habrá nueva edición de Verano Planeta, ciclo de encuentro abierto entre escritores y lectores, tanto en Mar del Plata como en Pinamar. Será los miércoles, a las 21, en el Hotel Costa Galana.

Gastronomía

A partir del 2 de enero, en el hotel y spa Ville Saint Germain, en Cariló, el chef francés Olivier Falchi cocinará en el restaurante del hotel, con un menú que combinará la gastronomía francesa, productos argentinos de temporada y técnicas locales de cocción. Él nació en Auch, conocida como la capital del foie gras y el armagnac. Hace años es un referente de la gastronomía francesa en el país, donde estuvo al frente de Le Sud, en el Hotel Sofitel, y actualmente es el chef del Club Francés en Buenos Aires. Como también tiene su propio catering para eventos privados, aquellos que estén en el partido de Pinamar y quieran, pero sobre todo puedan, podrán organizar una cena privada en su casa con Falchi como chef.

Entre otras novedades, anteayer se inauguró Misky, el restaurante de sushi del Playas Hotel. Y el 2 de enero abrirá Carpe Diem, el nuevo espacio del chef Juan Pedro Demuru, en el golf de Cariló.

Deporte

Para los amantes del fútbol será un verano complicado. El torneo de Superliga tiene un reinicio temprano, en enero, por lo que quedaron pocas chances de armar partidos amistosos. El rugby vio el hueco y llegarán los Jaguares al Estadio Mundialista de Mar del Plata, donde el 17 de enero enfrentarán al seleccionado de Georgia.

En Pinamar se jugará el Grand Slam Beach Polo. Será el 3, 5 y 8 de enero, a partir de las 16, y no se cobra entrada. Habrá un partido en las playas de Pinamar, otro en Valeria del Mar, en avenida Costanera y ComodroPy, y uno Cariló, en Acacia y la playa.

También se hará la ya clásica Maratón del Desierto (la 20a edición), que recorre 20 kilómetros a través de los médanos. La largada será el 11 de enero a las 18.30 en el parador Marbella, en Pinamar. Otra opción de carrera será los 10k nocturnos, que largará el 18 de enero, a las 19, en Camino de los Pioneros y Avenida Bunge.