Atacaron a balazos una radio en Santa Cruz: el medio denunció que buscan “silenciarlo”

Las instalaciones de la Radio santacruceña El Caletense, en la ciudad de Caleta Olivia, fueron atacadas a balazos durante la madrugada de este martes. Las autoridades investigan el hecho que fue repudiado por el dueño de la emisora y por el propio gobernador de la provincia, Claudio Vidal.

Según denunció el medio en una nota titulada “Cuando las balas buscan silenciar, la verdad tiene que hablar más fuerte”, la fachada del edificio recibió más de 16 disparos que obligaron a suspender toda la programación hasta nuevo aviso.

El hecho fue noticia durante las primeras horas de la mañana, cuando el medio difundió imágenes de los destrozos ocasionados por los proyectiles. En las fotos podían observarse perforaciones, impactos de bala y rajaduras en las ventanas del edificio.

La fachada baleada de El Caletense

Desde El Caletense señalaron que la agresión estuvo vinculada a la actividad periodística y denunciaron un intento de intimidación: “Uno de los impactos alcanzó el vidrio que separa la sala de operación del estudio, un espacio donde diariamente trabajamos para llevar información a nuestros vecinos”, describieron.

Y agregaron: “Lo que pudo haber sido una tragedia hoy nos obliga a reflexionar sobre los límites que algunos pretenden cruzar cuando una noticia, una opinión o una investigación les incomoda”.

Además, la radio santacruceña pidió una investigación “rápida y profunda” para dar con los responsables y conocer sus motivaciones. Tras conocerse lo ocurrido, la policía acudió al lugar para iniciar las tareas destinadas a esclarecer el caso.

El medio denunció que buscan silenciarlo

La causa permanece bajo investigación y, por ahora, las autoridades no difundieron detalles del hecho.

Sobre el cierre del texto de descargo, la radio también remarcó que no responde a “intereses ocultos ni a presiones de ningún sector” y destacó que seguirá trabajado con “la misma convicción de siempre”.

“Ninguna amenaza puede reemplazar a la verdad. Hoy más que nunca, igual que siempre”, concluyó.

Las declaraciones del dueño del medio y el mensaje del gobernador

El propietario de El Caletense, Emir Silva, denunció en diálogo con La Opinión Austral que su radio fue claro blanco del ataque. “Las balas fueron directamente al frente del medio de comunicación, no llegaron a mi domicilio ni a viviendas de los vecinos, tampoco a los autos que estaban estacionados al lado”, razonó.

Y dijo que el ataque está vinculado al “ejercicio de nuestra profesión”. “Tiene que ver con eso, con algo que a alguien le molestó en algún momento”, declaró.

Tras hacerse eco del ataque, Vidal expresó su respaldo a Silva y defendió la libertad de expresión en un mensaje publicado en X titulado: “Basta de mafias”.

El mensaje del gobernador santacruceño en X

“Lo que sucedió es un hecho de extrema gravedad que repudio profundamente. En Santa Cruz no podemos permitir que la violencia y la intimidación amenacen el trabajo de quienes informan. La libertad de expresión es un derecho que debemos defender siempre”, escribió el mandatario provincial.

Y agregó: “Como gobernador, acompaño a Emir y a cada trabajador del medio. Este ataque debe esclarecerse y sus responsables deben responder ante la Justicia”.