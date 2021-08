Avance de la delta: qué opinan los expertos argentinos sobre las experiencias de vacunación en menores de 12 años

Frente a la amenaza de la variante delta, los menores de 12 años de buena parte del mundo aún esperan que los entes reguladores, como la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), autoricen el uso de una vacuna para poder protegerse del nuevo coronavirus. Los productos de Pfizer y Moderna fueron aprobadas para los mayores de 12 y se está estudiando su seguridad y efectividad en una población pediátrica a partir de los 5. En tanto, la Sinopharm ya se usa de manera masiva en China para inocular a chicos a partir de 3 años. En la Argentina, actualmente se está inmunizando con Moderna a los mayores de 12 con comorbilidades.

Una experiencia que genera fuertes expectativas es la de Israel, que decidió vacunar a niños de 5 a 11 años con patologías previas, evaluando caso por caso y con previa autorización de los padres. Para ello usan la vacuna de Pfizer, aunque aún no esté autorizada para esa franja etaria por la FDA o la EMA. Los especialistas locales consultados por LA NACIÓN prefieren ser cautelosos y esperar que los entes reguladores aprueben el uso de la vacuna antes de empezar a inocular. En cuanto a la Sinopharm, el gobierno nacional solicitó información a China y Emiratos Árabes Unidos para evaluar los resultados que obtuvieron en la población pediátrica.

Sobre el caso israelí, la patóloga y pediatra Marta Cohen señaló: “El ministro de salud de ese país dijo que cada caso requerirá una aprobación individual y que la dosis sería un tercio de la habitual. Pero Pfizer decidió no hacer comentarios sobre dicha decisión, indicando que fue [una medida] del gobierno y no de la compañía. Mientras tanto, Pfizer está probando la vacuna en niños de 5 a 11 años a la dosis de 10 mg que se administrará en Israel en este grupo etario. Los resultados estarían listos en septiembre, a la espera de la aprobación de la FDA, pero por el momento no contamos con información médica para opinar sobre lo que hace Israel”.

Pedido

Por su parte, Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, explica que Israel ha tomado la delantera en muchas estrategias sanitarias, como por ejemplo la aplicación de una tercera dosis a los mayores de 60 años. “Lo que hace Israel sin dudas es lo que se viene”, anticipa el especialista.

Para entender la urgencia que hay en el exterior para poder vacunar a los menores de 12 años por el avance de la delta, Debbag compartió a este medio una carta de la Academia Americana de Pediatría dirigida a Janet Woodcock, la directora de FDA, en la que los integrantes de esa asociación médica le transmiten la preocupación por la propagación de esa cepa en los menores y les señalan que el peligro que representa hace que el beneficio de vacunar a los niños sea mayor que los riesgos que puedan existir.

“Desde que comenzó la pandemia, los niños han representado el 14,3% de los casos acumulados. Sin embargo, para la semana que terminó el 29 de julio, representaron el 19% de los casos reportados semanalmente. Significa que este grupo poblacional podría estar contribuyendo en la propagación continua del Covid-19. Entendemos que Pfizer y Moderna han duplicado el número de niños de 5 a 11 años incluidos en los ensayos clínicos, pero instamos a la FDA a considerar cuidadosamente el impacto de esta decisión en el cronograma para la autorización de la vacuna para este grupo etario porque a nuestro entender la variante delta cambia la relación riesgo-beneficio para autorizar las vacunas”, se lee en el escrito.

Debbag sostiene que la delta, por su alta carga viral, hace que los chicos atraviesen cuadros con mayor sintomatología. “La variante tiene una alta reproducción viral y los niños cuentan con pocos receptores, por lo que suelen presentar más síntomas. En cuanto a los estudios de Moderna y Pfizer en chicos de 5 a 11 años, estiman que en los próximos dos meses estarán aprobadas en Estados Unidos”.

Avances

La vacuna que ya se usa de manera masiva en China para los niños de 3 años en adelante es la de Sinopharm, que es una de las grandes protagonistas del plan de vacunación en la Argentina. Según indicaron fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, recién se podrá evaluar la información sobre la experiencia de ese país cuando entregue los datos preliminares de los análisis de fase tres.

Otro país que está avanzado en los estudios del uso de Sinopharm en edad pediátrica es Emiratos Árabes Unidos. El martes pasado, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se reunió con investigadores de ese estado para evaluar el uso de emergencia de la vacuna china en personas de 3 a 17 años.

“Los estudios que llevó adelante Emiratos Árabes Unidos con población pediátrica y adolescente para la aplicación de esta vacuna contra el virus SARS-CoV-2 se compartirán en una futura reunión con representantes de la Administración Nacional de medicamentos y Tecnología Médica de la Argentina (Anmat) y la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain)”, comunicaron desde la cartera sanitaria. Los ensayos clínicos dieron resultados positivos y similares a los de la población adulta, tanto en seguridad como en inmunogenicidad, según se indicó en un comunicado de prensa del Ministerio de Salud de la Nación.

Sobre el uso pediátrico de Sinopharm, el infectólogo y epidemiólogo Hugo Pizzi, indica que hay que prestar mucha atención a la experiencia china. “El producto esta hecho a partir de una plataforma clásica e inocularon a la población pediátrica más numerosa del mundo y dio buenos resultados, según lo que sabemos”, dice. Y agrega que en Rusia están estudiando un aerosol nasal para niños y una Sputnik-V para los menores, pero aún no hay grandes novedades.

Por último, a mediados de junio pasado, China aprobó el uso de emergencia de la vacuna CoronaVac para menores de entre 3 y 17 años, informó la farmacéutica Sinovac, desarrolladora del fármaco. El presidente del laboratorio, Yin Weidong, aclaró que “todavía no se decidió cuándo se empezará a utilizar” en la campaña de inmunización masiva. Esta producto no se aplica en la Argentina.