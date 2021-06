Banco Nación: alerta en Mendoza por masiva estafa en las cuentas de jubilados

MENDOZA.- Una masiva estafa a jubilados que tienen cuentas en el Banco de la Nación Argentina (BNA) no deja de preocupar en tierra cuyana, mientras la Justicia investiga qué ocurrió y busca a los responsables, quienes serían parte de una red con asiento en otras provincias. En tanto, la entidad ya comenzó a devolver el dinero a los afectados, por una suma superior a los 10 millones de pesos, y a bloquear las tarjetas de débito, aunque persisten dudas puertas adentro de la institución.

Todo comenzó con las quejas de los adultos mayores que acuden a la sucursal Villa Nueva del banco en la comuna de Guaymallén, la más poblada de la provincia. Allí, se percataban, al observar los tickets del cajero, que tenían varias transacciones, cada una de unos 900 pesos, con la firma de comercio electrónico Mercado Pago. Incluso se reportaron casos de personas que vieron “vaciadas” sus cuentas. Luego, comenzaron a aparecer más damnificados de otras sedes de la entidad en el Gran Mendoza. En cuestión de días, las denuncias pasaron de 300 a más de 600.

Se cree que los delincuentes accedieron a los números de tarjeta de débito de los clientes y luego realizaron la vinculación con Mercado Pago, lo que afectó principalmente a jubilados y pensionados, pero también a usuarios de planes sociales.

“No hay resultados concretos hasta ahora”

Desde la justicia provincial, en diálogo con LA NACION, Sebastián Capizzi, jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, indicó que “no hay resultados concretos hasta ahora” en cuanto a las personas responsables de las estafas, pero que ya se logró identificar los IP desde donde se producían las maniobras digitales ilegales, que terminaban en compras en Mercado Libre. En este sentido, las acciones fueron ejecutadas desde Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

“Estamos a pleno con las medidas con el Banco Nación y Mercado Pago; haciendo todo lo posible para descubrir a los responsables y cerrar las filtraciones en el sistema bancario, y también para que se les devuelva a las víctimas el dinero. No hay un descubrimiento efectivo aún, sí IP y georreferenciación de los dispositivos desde donde se hicieron las estafas”, comentó el funcionario judicial, dejando en evidencia las fallas internas de los sistemas de ciberseguridad de ambas empresas. Asimismo, en la Justicia no descartan que existan “dateros” dentro de la entidad. También, solicitan a la ciudadanía no divulgar datos personales.

Devolución del dinero

Frente a este escenario, con las primeras denuncias que salían a la luz, desde el BNA comenzaron a intentar dar respuestas a sus clientes, por lo que finalmente decidieron empezar a devolver el dinero a aquellos jubilados que presentaron los reclamos correspondientes y desconocían las compras efectuadas a través de esa plataforma virtual.

“Estamos trabajando fuertemente desde la sucursal para dar una respuesta rápida”, fue la primera declaración del Gerente Regional del Banco Nación en Mendoza, Gustavo Irusta, cuando comenzaron a aparecer los casos. Así, con el correr de los días empezó la devolución de los fondos a los afectados, que rondan los 10 millones de pesos. Asimismo, se inició una pesquisa administrativa interna y se puso todo a disposición de la Justicia.

En diálogo con LA NACION, una alta fuente del BNA admitió la gravedad del caso y la importancia de actuar a tiempo. “Es algo que ya se sabía que estaba pasando desde el año pasado, desde que empezó a operar fuerte Mercado Pago y los medios electrónicos. Había denuncias varias, pero nunca en forma masiva como ahora. Creo que los bancos han estado lentos y ni qué decir la Red Link Mercado Pago”, indicó.

Por estas horas, la entidad financiera determinó el bloqueo de las compras en comercio electrónico de las tarjetas de débito afectadas. Por ahora, sólo pueden operar en comercios físicos y cajeros automáticos, aunque la transacción virtual, con ciertas condiciones de validación, se habilitará si destraban la opción en el perfil del usuario en el sistema de autogestión. Asimismo, para todos los clientes se realizará un cambio de tarjeta por otra de mayor seguridad, bajo la metodología “contact less”, indicaron desde el BNA.