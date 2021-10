Bariloche: la respuesta de los vendedores de waffles tras la denuncia de un local de churros

Tras la denuncia pública que hiciera ayer el dueño de una churrería de Bariloche, que aseguró que fue agredido y amenazado por ocho personas que trabajan en un local que vende waffles a pocos metros del suyo, los sindicados por el ataque emitieron un comunicado en el que aseguraron que la situación no fue como la relata el joven de 28 años denunciante.

Desde Rudolf, los sindicados por Churros El Topo como los agresores, aseguraron: “Desde Rudolf queremos contarles del triste momento por el que estamos atravesando, a partir de la falsa acusación de un comerciante recién arribado a la localidad, la cual derivó en una serie de escraches a través de distintos medios”.

“Como primer punto queremos repudiar cualquier hecho de violencia, ya que, en nuestra trayectoria en distintos emprendimientos comerciales, jamás utilizamos esa forma como manera de resolver cualquier diferencia”, dijeron, y agregaron: “A partir de la situación que le tocó vivir a nuestro amigo Dante, pusimos a disposición de la Justicia y de la Policía de Río Negro todo el material probatorio para desmentir las falsas acusaciones y demostrar cómo ocurrieron las cosas”.

Desde Rudolf agregaron: “Abrazamos a nuestro amigo Dante, quien fue víctima de una violenta agresión de parte de una persona que estaba fuera de control, quien se aprovechó de la diferencia de edad para lesionarlo con un golpe en la cabeza”.

En un video que subieron a su cuenta de Instagram agregan que la persona agredida tiene 55 años y quien hizo la denuncia ayer solo tiene 28. Según Rudolf, él fue quien comenzó el episodio.

“Nuestra empresa es el sustento de 25 familias de la ciudad y producto de la viralización de un tuit, sentimos que el esfuerzo de los últimos 10 meses puede verse afectado. Desde diferentes cuentas y números telefónicos, nos amenazan y somos blanco de innumerables e irreproducibles agravios”, aseguraron, y sumaron: “Creemos que la Justicia echará luz ante este lamentable episodio y le agradecemos a nuestros clientes por seguir confiando y eligiendo nuestros productos”.

En el video de ocho minutos que colgaron en redes sociales cuentan que el enfrentamiento se generó a raíz de que el dueño de la churrería que estaba por abrir dejó varias horas en la vereda tarros de dulce de leche que obstruían el pasó para el local que vende waffles y helados.

El enfrentamiento físico comenzó cuando esta persona, identificada como Dante, quiso comenzar a mover él los tachos de dulce de leche y, según el relato, recibió una patada en la cara del dueño de la churrería.

La denuncia que se hizo viral

Ayer por la tarde, la churrería volcó un relato en su cuenta de Twitter en el que aseguraron: “Hoy Emma, roedor de la 3ª generación, estaba solo entrando mercadería a su primer emprendimiento individual, la madriguera de Bariloche, y recibió agresiones físicas por parte del personal de la empresa Rudolf, waffleria que también vende churros”.

Según la versión de la persona agredida, que incluyó videos donde se ven potes de dulce de leche rotos: “Lo amenazaron con que lo iban a sacar de ahí ‘a los tiros’, rompieron varios tarros de dulce de leche y entraron al local, rompiendo algunas maquinarias nuevas. Eran 8 contra 1. Por supuesto que Emma se defendió mientras intentaba llamar a la policía”.

En otro de los tuits, se agrega: “Emma tiene 28 años y forma parte de una familia de emprendedores. Siguiendo la tradición familiar, decidió instalarse en Bariloche y desde ahí expandirse a municipios aledaños. Cómo ustedes saben, nuestra política comercial es solidaria frente a comercios de rubros diferentes, inclusive con otras churrerías. Es un día muy triste para nosotros. Repito. 8 contra 1. Por supuesto que haremos las denuncias correspondientes”.

Para cerrar la denuncia pública agregaron: “Hoy en Bariloche el sol no salió para todos. Hoy la rueda no giró. ‘Van a encontrar tu cabeza enterrada’. ‘Acá no vas a abrir nunca más’. ‘Olvídate de vender un churro’. ‘No sabés con quién te metiste’. Las frases que le dijeron a Emma los de Rudolf”.