Beach polo, un clásico del verano que marcó la tarde en Pinamar

PINAMAR.- La arena a los costados de la cancha de juego vibraba cuando los caballos de 500 kilos pasaban a todo galope cerca del público, en el primer partido (de tres) del Gran Slam Beach Polo, que se realizó esta tarde en una playa céntrica, ubicada en Avenida del Mar y Del Tiburón de esta ciudad . Los deportistas apretaban las piernas, sacudían el cuerpo y las riendas para que el animal fuera detrás de la pelota, que hoy no era la tradicional bocha con la que se juega en el Abierto Argentino de Palermo, sino una de vóley para que no se enterrara en la arena.

"Hace 25 años que lo organizo, empezamos haciendo el beach y el snow polo, pero ahora nos enfocamos en este, en la playa. A la gente le divierte mucho, se acercan para cortar el día de playa y hay un clima muy familiar. Por acá pasaron jugadores de 10 goles de handicap como Miguel Novillo Astrada y Milo Fernández Araujo. Esto, luego, sigue en Cariló y en Valeria del Mar. El campeón de este año será el que más puntos haya sumado en esos partidos", dijo Diego Detang, de 67 años, organizador y un profesional muy ligado al polo.

Comenzó el primer partido de la temporada de beach polo en Pinamar Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

De fondo, el mar, que estaba un tanto escondido detrás de los carteles de publicidad que delimitaban la cancha. Más allá de los arcos, se agrupaban los espectadores. Algunos de ellos, eran seguidores del polo durante todo el año y otros, curiosos que se acercaron para disfrutar de un espectáculo único, fuera de su contexto natural que es el césped.

"Yo nunca vi polo en vivo y cuando lo vi por tele no me quedaban del todo claras las reglas. Pero la verdad que verlo así es otra cosa, los caballos son imponentes y es impresionante la fuerza que deben tener los jugadores para no caerse de esos bichos. Ahora le voy a dar otra chance al polo cuando vuelva a capital", dijo María Laura Espíndola, de 55 años, que observa el partido. "Venimos siempre al beach polo, también lo sigo de cerca cuando estoy en mi casa, yo soy de Córdoba", argumentó Manuel Lasalle, de 37 años.

Además de cambiar el tipo de pelota, los chukkers pasaron a ser de cinco minutos contra los siete y medio que se suelen jugar normalmente. Se jugó en modalidad round robin, eso significa que los tres equipos que participaron jugaron todos contra todos.

En uno de los lados, el que estaba más cerca de la Avenida del Mar, se encontraba el sector vip, con unas gradas y puestos para tomar una cerveza o unos tragos elaborados con sidra, gajos de limón, pomelo, naranja y arándanos. También se dispusieron una suerte de livings con sillones camel de arpillera y mesas de madera.

Durante el evento, en el sector vip, los espectadores optaron por tragos elaborados en base a sidra Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

En las gradas, estaba Juana Soriano, de 33 años, muy contenta con un sombrero de paja y un trago de sidra bien fresco. "Este evento es fabuloso, ya vine varias veces y cada vez está más lindo. Los caballos y los jugadores son una cosa impresionante. Aparte este trago está riquísimo, la verdad que hoy es una tarde fantástica", dijo.

Preparándose para entrar estaban los hermanos Gramajo, Juan Martín, de 27 años, y Juan Cruz, de 29. "No venimos de familia de polistas, pero siempre tuvimos acceso a caballos. Es muy divertido jugar el beach polo, lleva mucho esfuerzo, es muy físico. Nosotros solemos jugar en el Club Santa Elena", relató Juan Martín.

El beach polo volvió a atraer a una multitud en las playas de Pinamar Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

El equipo que más puntos obtuvo fue el que integró María "Mumy" Bellande, de 47 años, que jugaba junto a Juan Cruz Losada. Ella es una pionera para el polo femenino. A los 15 años dejó el colegio para ir a Brunéi, el país asiático, donde se quedó cinco años. Cuando regresó a la Argentina fomentó la participación de las mujeres en el polo y hoy hay más de 450 jugadoras inscriptas en la Asociación Argentina de Polo. También existe una subcomisión de polo femenino, handicap femenino y tienen calendario propio de partidos y eventos.

"Mi padre jugaba, pero en ese momento casi no había mujeres en el polo. Entonces, jugaba contra los hombres. Ahora estoy muy metida para fomentar el polo femenino, el calendario de partidos está lleno de eventos. Hoy juego contra hombres, pero me divierte, estoy acostumbrada. Con los hombres es muy físico, es más dinámico y veloz. Pero, actualmente, ya hay mujeres de alto hándicap en el polo", explicó Bellande.