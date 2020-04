Boletín Oficial: la Anmat prohibió unos bizcochos

La administración los prohibió porque no tienen la declaración "puede contener soja" Crédito: Tiempo Sur

Tal como publicó en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización en todo el territorio nacional de unos bizcochos de hojaldre que deberían consignar en su rótulo la declaración de alérgenos, es decir, "puede contener soja".

Según detalló en la Disposición 2307/2020 la administración los productos en cuestión están rotulados de la siguiente manera:

Bizcochos dulces de hojaldre, Snack Matero Azucarado, HOJALMAR RNE Nº 02-032.454/02-030.432, peso neto 180g, RNPA Nº 02-588258

Bizcochos de hojaldre, Snack Matero Salado, HOJALMAR RNE Nº 02-032.454/02-030.432, peso neto 180g, RNPA Nª 02-710207

Tal como explicaron en el documento, la decisión se tomó luego de que la madre de un menor alérgico a la proteína de la leche de vaca enviara un mail a Hojalmar, la compañía que elabora estos productos, para consultarle por su composición.

La mujer hizo la denuncia y presentó capturas de pantalla de la respuesta que le envió la jefa de calidad de la empresa, quien le dijo: "Si bien en nuestras líneas de elaboración no utilizamos derivados lácteos, ni leche, la margarina animal que usamos en el hojaldrado puede contener derivados de leche. El proveedor no asegura que no haya trazas de esta proteína. La esencia de manteca efectivamente es artificial y no contiene derivados de soja, ni huevo."

Entonces, la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (Dipa) -perteneciente al Ministerio de Desarrollo Agrario- realizó una auditoría y determinó que estos bizcochos "son manufacturados en una línea de producción en la que también se elaboraba otro producto que declara en su rotulado reglamentario que 'puede contener soja'", al igual que la harina utilizada como materia prima.

Ante esto, la jefa de calidad de la compañía solicitó a la Dipa incorporar una etiqueta no removible y/o imprimir en la cara principal de los envases en stock de ambos productos investigados la frase de advertencia de alérgenos "Puede contener derivados de leche y soja". Tal como explicó, tomaron esa decisión porque, "si bien los productos elaborados desde el 2 de abril hacia atrás no cuentan con derivados de leche, a raíz de esta pandemia y a futuro se puede cambiar de proveedores de margarinas, los cuales pueden contener derivados de leche".