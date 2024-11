Brasil vs. costa atlántica: cuánta diferencia de precios hay entre ambos destinos para el próximo verano

El tema estaba dando vueltas en el aire desde hacía algunas semanas. No tenía definido aún el destino de sus vacaciones pero decidió hacer una búsqueda y entró en la web de Despegar para tener datos concretos, y así responder a la pregunta que también se debatía en su grupo de amigos: Brasil vs. Costa atlántica. ¿Cuánta diferencia de precios hay entre ambos destinos el próximo verano?

“Seleccioné un paquete a Florianópolis, con hotel 3 o 4 estrellas, lo comparé con el precio de un hotel de similares características en Pinamar y me daba que salía lo mismo una semana en la costa atlántica, sin contar el viaje, que el paquete entero con estadía y pasajes incluidos a Brasil”, repasa Jorge Grandinetti sobre el posteo que compartió en X en septiembre pasado, que registró más de un millón de vistas y cientos de comentarios, como por ejemplo, este: “Casi 300 dólares la noche para dos pretenden cobrar en un hotel de Pinamar, es increíble. Con ese presupuesto te vas a las mejores playas no solo de Brasil, sino el Caribe y Europa. Y la comida en Florianópolis debe estar más barata, encima”.

Muchos argentinos llegarán a Florianópolis en auto este verano Marcos Campos - Shutterstock

Jorge Grandinetti, cuenta ahora a LA NACION que ya tiene todo listo para ir con su mujer y sus dos hijas a Florianópolis. “Este año es súper conveniente ir a Brasil, siempre y cuando uno tenga la posibilidad económica de hacerlo, por supuesto. Porque siempre es factible encontrar una casa en Mar del Tuyú por un presupuesto mucho menor. Pero dentro de nuestro esquema familiar y posibilidades, elegimos Brasil –dice Grandinetti, que pagó casi 500.000 pesos por cada pasaje y otros 1.500.000 pesos por las 9 noches de alojamiento–. Además, hay una realidad que es incontrastable, que son los servicios en la playa y los precios de la gastronomía. En Brasil tenés sombra, sillas, reposera y mesa como parte de la oferta de todos los días. En Argentina, tenés que pagar entrada para ir a un balneario”.

Los Grandinetti no son los únicos que hicieron la misma ecuación para la próxima temporada de verano. Según Alejandro Festa, gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar, Brasil se consolida este verano como uno de los destinos más elegidos por los argentinos para disfrutar de sus vacaciones. “El interés de los viajeros sigue creciendo impulsado por el cambio favorable, paquetes para todos los gustos, cuotas sin interés y vuelos directos a más de 11 destinos de ese país –dice Festa–. Este fenómeno se evidencia en que durante las últimas semanas, casi un 50% de las búsquedas generales para viajar fuera de la Argentina han sido para este destino. Río de Janeiro, Florianópolis, San Pablo, Maceió y Recife son los destinos preferidos. En el ranking de quienes eligen paquetes de viaje figura Río de Janeiro, seguido de Florianópolis, Natal, Maceió y Recife. Para los viajeros que prefieren solo alojamiento, el top 5 lo encabezan Río de Janeiro, Foz de Iguazú, Natal, Maceió y Recife”.

Los vuelos directos entre la Argentina y Brasil, señala Festa, juegan un papel fundamental en la conectividad y el impulso del turismo entre ambos países, especialmente ahora que comienza la temporada de verano. “Estas rutas no solo reducen significativamente el tiempo de viaje sino que también mejoran la experiencia de los turistas”, refuerza el operador turístico, y detalla: “De la mano de varias aerolíneas, este verano habrá vuelos directos a Río de Janeiro, San Pablo, Florianópolis, Salvador, Porto Seguro, Maceió, Recife, Natal, Fortaleza, Porto Alegre y Curitiba”.

Río de Janeiro es otra de las ciudades más visitadas por los argentinos

En líneas generales, las compañías turísticas consultadas por LA NACION coinciden en una misma línea: Brasil es el destino estrella del verano. Brenda Gache, gerente de Producto de Almundo, observa “un boom” de viajeros para la próxima temporada. En especial el nordeste, con destinos como Maceio y Maragogi –un paraíso ubicado en Alagoas, a mitad de camino entre Maceió y Recife– como protagonistas. De acuerdo con los resultados de un análisis de ventas realizado por Almundo, y teniendo en cuenta la cantidad de pasajes emitidos para las fechas entre diciembre 2024 y marzo 2025, el total de pasajeros para este verano, precisa Gache, es de un 24% más que la temporada pasada, y un 46% superior a la de 2022.

“La estadía promedio para este verano es de 6 noches, manteniéndose en un estándar similar a los años anteriores: 5 noches en 2023, y 6 noches en 2022″, puntualiza Gache.

Micaela Rojas (33) y su pareja, también eligieron Brasil para pasar sus próximas vacaciones. Sin embargo, ellos aseguran que su caso es especial: “Vivimos mucho tiempo en Brasil, tenemos amigos y nos vamos a Río porque nos prestan un departamento y, obviamente, con el alojamiento asegurado solamente pagamos el aéreo y lo que nos cuesta vivir ahí. Pero como los dos trabajamos durante algún tiempo en la industria turística siempre nos preguntan y nos piden recomendaciones”, confía Rojas, que este año no tiene ninguna duda en afirmar que, si se trata de números y presupuesto, vale la pena visitar el país vecino en un 100 por ciento.

Cariló suele tener altos índices de ocupación en el verano Marcelo Manera - LA NACION

“Pagás la cerveza en la playa lo mismo que cuesta en un kiosco o el supermercado, y te ponen las sillas y la sombrilla por dos pesos. Eso en Brasil siempre fue así, es como que nunca se quieren aprovechar de eso. Además, tenés mil opciones para comer por poca plata y restaurantes espectaculares con precio accesible. Y ni hablar de los que se van a Florianópolis en auto –desliza Rojas–. Este año, conviene por todas partes”.

En referencia a la coyuntura económica por la que atraviesa el país, Grandinetti –que es licenciado en administración de empresas y amante de las finanzas– opina que el escenario actual registra el mismo nivel de atraso cambiario que marcó el período 2012-2013. “En ese momento muchísima gente conoció el sudeste asiático, Europa o Estados Unidos, y algo similar sucedió en 2017, lo cual hace suponer que esto tenga pinta de no ser sostenible”, desliza.

Con respecto al ranking nacional para el verano, en el top 5 de Despegar aparecen los siguientes destinos: Buenos Aires, Bariloche, Iguazú, Mar del Plata y Mendoza. “Dentro de las búsquedas para alojamiento este verano –suma Festa–, destacamos un incremento del 35% en Costa del Este respecto de algunas semanas atrás. Chapadmalal tuvo un aumento del 15% en el mismo período y un 14% en Cariló”.

Para los Recanati, las vacaciones suelen ser “un problema” porque la costa argentina no es una opción en verano. “Nos encanta, pero fuera de temporada. Los últimos años probamos otros destinos y fuimos a Mendoza, a Bariloche y una vez con amigos a Necochea –dice Paula Recanati, mamá de dos hijos adolescentes–. Pero este año vamos a Ilha Grande, en Brasil. La verdad es que no estuve comparando precios de antemano, pero ahora que algunas familias amigas ya reservaron para el verano, me quedé bastante impactada con los valores acá. Por una casa en Pinamar, precisamente en Costa Esmeralda, a 200 metros de la playa y muy linda, por supuesto, pagaron 330 dólares por noche. Mucho más caro de lo que pagamos nosotros por la estadía, y aunque sumemos los pasajes aéreos es conveniente”.

Desde la empresa de transporte terrestre Plataforma 10, señalaron que los valores promedio de los pasajes a Florianópolis están en los $ 200.000 por tramo, para enero 2025; mientras que para Río de Janeiro suben a $ 231.000, también por tramo y para enero 2025.

Cuánto escaló este año Brasil en relación a 2023? “Las búsquedas a Florianópolis crecieron un 30% respecto al verano pasado, aún faltando dos meses para finalizar el año”, coincidieron desde la empresa local.

Paquetes y precios

Algunos de los paquetes de viaje para el verano 2025 en Brasil y Costa Atlántica, según la oferta disponible de Despegar.

Río de Janeiro: Paquete de viaje por 6 noches en enero a $1.508.896 por persona. Incluye vuelo ida y vuelta, y alojamiento 4 estrellas con desayuno incluido, piscina, gimnasio, sauna y servicio de spa.

Paquete de viaje por 6 noches en enero a $1.508.896 por persona. Incluye vuelo ida y vuelta, y alojamiento 4 estrellas con desayuno incluido, piscina, gimnasio, sauna y servicio de spa. Florianópolis: Paquete de viaje por 6 noches en febrero a $1.237.632 por persona. Incluye vuelo con una escala ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno buffet, biblioteca, solarium, jardín,terraza y estacionamiento gratis.

Paquete de viaje por 6 noches en febrero a $1.237.632 por persona. Incluye vuelo con una escala ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno buffet, biblioteca, solarium, jardín,terraza y estacionamiento gratis. Mar del Plata: Paquete de viaje por 6 noches en enero a $1.211.453 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno buffet, y gimnasio.

Paquete de viaje por 6 noches en enero a $1.211.453 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno buffet, y gimnasio. Carilo: Paquete de viaje por 6 noches en febrero a $2.325.643 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 4 estrellas con desayuno continental, piscina, gimnasio, servicio de spa, salón de juegos, biblioteca, servicio de masajes y jardín.

