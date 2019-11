El video muestra el violento ataque del inspector a un joven con retraso madurativo en la estación de ómnibus de Villa Fiorito 00:45

Video

28 de noviembre de 2019 • 16:51

Un joven con retraso madurativo que se encuentra en situación de calle fue brutalmente agredido por un hombre identificado como inspector de colectivos de la línea 28, según indicó el medio Crónica.

El violento hecho sucedió el 11 de este mes en un kiosco, en una estación terminal de colectivos ubicada en Villa Fiorito, en el partido de Lomas de Zamora.

La agresión al joven con discapacidad fue grabada por las cámaras de seguridad del local. Allí puede observarse claramente el ataque y cómo las demás personas que se encontraban en el lugar, en apariencia choferes de colectivos, no hicieron nada por defender al muchacho, que se gana la vida barriendo micros en la zona de Puente la Noria.

Las imágenes muestran cómo el inspector, un hombre de gran contextura física, ingresa al kiosco y se dirige donde está el joven discapacitado, cuyo nombre es Ramón, que se encuentra en una especie de mostrador para comer. Allí, el agresor hace un gesto como que abraza al joven y luego lo separa bruscamente con una mano en su cuello.

El inspector le pega un manotazo al joven, conocido por los choferes como Ramoncito Crédito: Captura de video

Más tarde, se ve como el inspector vuelve a acercarse a Ramoncito -así lo llaman en el lugar- y le pega un manotazo en el pecho con el que lo hace retroceder y golpearse con un hombre que está detrás de él, que no reacciona. Luego, el atacante vuelve a amenazar con golpear al muchacho.

La parte más violenta sucede luego, cuando el inspector sale del local, pero vuelve a ingresar a los pocos segundos, toma al joven del cuello y lo tira al piso. Lo presiona contra el suelo, y cuando lo suelta, le pega dos patadas, ante la mirada indiferente de las personas presentes.

"Ramón es un joven discapacitado que vive en la terminal entre cartones. Es muy amigo de todos los choferes y lo conocemos hace bastante. Lo ayudamos brindándole alimentos y le damos ropa. Es por eso que en el video se lo ve vestido como colectivero", explicaron testigos a la señal Crónica.

En otro video que circula por las redes y que subió la cuenta "Solo tránsito", el propio Ramoncito relata, visiblemente conmovido y entre lágrimas, lo que le hizo su agresor: "Me agarró del cuello y me pegó una patada en la costilla. Siempre me trata mal".