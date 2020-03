Franco Ruiz denunció en una publicación de Facebook que 15 jóvenes lo agredieron con piedras y baldosas

Franco Ruiz es un diseñador de indumentaria de Chaco que denunció que el pasado fin de semana sufrió un brutal ataque homofóbico durante un cumpleaños de 15 en la ciudad de Resistencia. Por la agresión, cometida por un grupo de unos 15 jóvenes, muchos de ellos colados en la ceremonia, la víctima del ataque aseguró que terminó desvanecido y con el rostro desfigurado.

"Basta de odio y violencia", tituló Ruiz un posteo en Facebook acompañado por su foto con la cara lastimada; allí detalló todo lo que le pasó en la noche del pasado 29 de febrero.

El diseñador narró que fue invitado por su pareja a una fiesta de 15, y que un grupo de muchachos que ingresaron como colados a la fiesta "comenzaron a beber mucho, insultar y a llamar a la violencia siendo agresivos y sumamente maleducados".

Ruiz agregó que en un par de ocasiones, cuando se dirigió al baño, "ellos ingresaron a dicho espacio pateando las puertas y molestándome diciéndome si yo era 'puto' y demás declaraciones de homofobia".

En ese momento, cuando el agredido le contó a su pareja lo que le había ocurrido, él asoció las acciones de los jóvenes como "cosa de pendejos borrachos".

A la salida llegó la peor agresión

Pero la situación se puso más pesada cuando la pareja abandonó la fiesta, alrededor de las 5 de la mañana. "Cuando salimos a la vereda fui rápida y fugazmente abordado por uno de ellos, que al paso me arrancó del cuello el rosario de cuentas de pétalos de rosas del Vaticano que mi madre me había dado", narró.

Instintivamente, Ruiz cuenta que corrió unas dos cuadras al joven que le había arrebatado su rosario y que entonces sufrió la peor parte de las agresiones. "Sentí golpes muy fuertes de piedras y grandes fracciones de baldosas cementadas sobre mi cabeza y espalda", contó, lo que generó que terminara "casi inconsciente tirado en la verdad de la esquina de la casa de gobierno del Chaco".

"En el momento que estuve prácticamente desvaneciendo en suelo tengo el confuso pero vívido recuerdo de que procedieron brutalmente a golpearme y patearme con tanto odio y resentimiento que realmente pareciera que querían matarme", agregó el diseñador en su posteo.

Ruiz agregó que los testigos del hecho le dijeron que hubo unos 15 agresores en total. Él terminó desvanecido y desfigurado, mientras sentía "como corría la sangre por mi desfigurado rostro".

Luego de decir que un oficial de la policía vio huir a los agresores y no hizo nada, el joven que denunció la agresión en su cuenta de Facebook, concluyó: "No voy a culpar a nadie sobre estos hechos pero solamente quiero llamar a la reflexión de todos los padres de esta sociedad para decirles que por favor no eduquen a sus hijos con tanto odio, homofobia, violencia y resentimiento".