Buenos Aires: bares y restaurantes podrán tener un aforo del 70% aunque las personas no estén vacunadas

El “pase sanitario” para ampliar los aforos en bares y restaurantes, gimnasios y espacios culturales bonaerenses duró solo una semana, en la que casi no se controló el cumplimiento: esta mañana, la administración de Axel Kicillof dijo que se plegará a las aperturas anunciadas por el Gobierno Nacional que rigen desde el sábado.

“El aforo, con el que se pueden llevar adelante distintas actividades recreativas, culturales, comerciales, de servicios de todo tipo y especie, en espacios cerrados, que es un aforo de hasta el 70%, es el mismo que teníamos vigente en la fase 4, donde estaban la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires hasta la semana pasada, nosotros lo habíamos hecho con una combinación de vacunados y no vacunados”, comenzó la explicación del Jefe de Gabinete bonaerense.

Bianco siguió: “Se acuerdan que cuando ampliamos los aforos establecimos un aforo general del 50% y se podía ampliar un 20% con personas vacunadas. Esto viene a dejar sin efecto la normativa vigente y establecer que, a partir de ahora, el 70% del aforo es con cualquier tipo de persona en espacios cerrados”.

“Hubo algunas noticias que decían que se había anunciado y que no se había publicado. Pero esto no es así. La normativa se publicó en tiempo y forma la semana pasada”, se quejó el funcionario bonaerense durante la rueda de prensa, en la que explicó que la provincia de Buenos Aires se plegará a todas las aperturas decididas por la administración central que ya rigen desde el sábado.

Fuentes bonaerenses consultadas por LA NACION, remarcaron que en provincia de Buenos Aires “nunca existió un pase sanitario”.

“Eso no es un pase sanitario. Es una ampliación de aforos con vacunados. Pase sanitario es algo que te permite acceder a otra cosa. Eso no existe. No hay ninguna situación en Provincia que un no vacunado no puede hacer. Conclusión: no existe el pase sanitario en Provincia. Pase sanitario es lo de Europa., que si no tenés la vacuna no entras”, dijeron ante la consulta de este medio sobre el cambio de la normativa.

Hace 23 días, en una conferencia de prensa, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, había anunciado que se ampliarían los aforos en las fases 2, 3 y 4 con un adicional del 20% “exclusivamente para personas que estén vacunadas con una dosis” y que hayan cumplido un plazo de 21 días desde su inoculación para el desarrollo de anticuerpos.

Cuando llegó el lunes 26, día en que se renovaba el esquema, la medida no se comenzó a aplicar, y fue recién la semana pasada que las autoridades bonaerenses aprobaron el esquema, que rigió hasta hoy, según anunció Bianco.

LA NACION