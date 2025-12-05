Buenos Aires podría tener un monorriel en la General Paz; hoy se sortean los grupos del Mundial 2026
Además, Javier Milei convoca a sesiones extraordinarias del Congreso; EE.UU. hundió otra lancha venezolana; Franco Colapinto se prepara para la última carrera del año. Estas son las noticias de la mañana del viernes 5 de diciembre de 2025
- Javier Milei convoca a sesiones extraordinarias. El decreto se va al conocer hoy y se publicará el martes en el Boletín Oficial. Será del 10 al 31 de diciembre para tratar el presupuesto y las reformas laborales, tributarias y la actualización del Código Penal.
- Jorge Macri afirmó que la Ciudad evalúa una obra de monorriel sobre la General Paz. El gobierno porteño analiza sumar un sistema elevado como alternativa para mejorar la movilidad y reducir la congestión en el principal anillo vial de Buenos Aires. Según explicó el Jefe de Gobierno, la propuesta busca aprovechar la infraestructura de la autopista y sumar alternativas de combinación modal.
- Estados Unidos anunció que bombardeó otra lancha del narcotráfico en el Pacífico. Como consecuencia del ataque contra una lancha supuestamente cargada de drogas murieron 4 personas, según comunicó el Comando Sur. El hecho se da en medio de una creciente tensión con Venezuela y tras la amenaza de Donald Trump de atacar objetivos en Colombia.
- Hoy se sortean los grupos del Mundial. La ceremonia incluye la participación de artistas y personalidades de todos los ámbitos del deporte, entre ellos el técnico argentino Lionel Scaloni, encargado de transportar la Copa al escenario. Tras el sorteo, que será desde las 14 en Washington, quedarán definidos los 12 grupos con las 48 selecciones que van al formar parte de la competencia, que se jugará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.
- Franco Colapinto corre las prácticas de la última carrera del año de la Fórmula 1. Desde las 6.30 se corre la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi, y el argentino se ubicó en el décimo lugar. Desde las 10 se corre la segunda en el circuito de Yas Marina. La clasificación será mañana a las 11 y la carrera el domingo al las 10. En esta última fecha se va a definir al nuevo campeón de la máxima categoría del automovilismo entre Norris, Piastri y Verstappen.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
