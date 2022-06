Bullying en La Plata: un adolescente fue golpeado por sexta vez en 15 días y terminó internado

Una nueva víctima del bullying horroriza a la comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires. Gonzalo Pocino se enfrentó a los medios para denunciar los ataques contra su hijo de 15 años que ayer terminó internado en un policlínico luego de una brutal golpiza. “Ayer lo golpearon dentro del aula por sexta vez en quince días”, aseguró el hombre frente a la Escuela Albert Thomas.

“Verdaderamente hubo abandono, porque les dieron orden de no acompañar en la ambulancia al niño que tiene 15 años. Lo largaron con la médica”, sentenció Pocino, en diálogo con el diario local el Día. Pocino detalló que otros cinco jóvenes salieron del instituto educativo golpeados. “Para mí el agresor es un niño, tiene 15 años”, remarcó.

Al ser consultado por cuál es la contención que se ha ofrecido desde la institución educativa, el padre del alumno golpeado fue determinante. “En lo personal, ninguna”, asestó, y continuó: “Hasta que el ministro no tome cartas en el asunto y se ordene de arriba para abajo, esto va a continuar”.

Pocino aseguró sentir abandono de los padres hacia sus hijos. “Siento abandono de parte de los padres hacia sus hijos, no en solidaridad con nosotros. Veo poca preocupación de los padres”, sostuvo, y remarcó: “Institucionalmente estamos a la deriva”.

Según se reconstruyó, el último hecho de violencia se produjo ayer el baño del colegio, ubicado en 1 y 57. Por los golpes recibidos, el joven de 15 años debió ser atendido por médicos de una ambulancia del SAME, que lo derivó al Hospital San Martín, donde quedó internado y sujeto a observación.

Por la golpiza -la sexta en quince días, de acuerdo al testimonio del padre del menor golpeado- un grupo de padres y alumnos se manifestaron frente al colegio para exigir a las autoridades que intervengan. “Si un preceptor no puede cumplir con la normativa de cuidar el baño porque alguien le dijo que el baño no se cuida y no hay un directivo, sino personas interinas en cargos interinos… Es hora de que el ministro de Educación tome cartas en el asunto y asigne un director”, señaló Pocino.