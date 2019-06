Mario Burman es buscado por su familia Crédito: Facebook

23 de junio de 2019 • 08:21

La policía busca a un hombre de 75 años del barrio porteño de Villa Crespo que desapareció ayer tras salir de su casa y cuya hija contó que envió un mensaje a sus familiares en el que pedía disculpas y señalaba: "Mi cuerpo no resiste más".

"Tenemos miedo y estamos preocupados. Lo primero que queremos es que mi papá aparezca vivo", dijo a Télam Gabriela Burman, de 45 años, quien aseguró que su padre estaba deprimido y que toda la familia recibió un mensaje suyo que decía: "Perdón pero mi cuerpo no resiste más".

Se trata de Mario Burman, quien fue visto por última vez el viernes cuando salió de su casa cerca de las 7 de la mañana, y vestía un pantalón gris oscuro, campera y zapatos negros con un pullover gris y camisa celeste con rayas.

El hombre mide 1,62 metros, pesa cerca de 70 kilos, tiene pelo blanco y ojos verdes; llevaba anteojos, la SUBE y el celular de su esposa, según describió Gabriela.

La mujer radicó ayer la denuncia por la desaparición de su padre en la comisaría vecinal 15 B y contó el caso en su cuenta de Facebook, publicación que se virilizó al ser compartida 15 mil veces.

El Ministerio Público Tutelar de la Ciudad, que acompaña la búsqueda, difundió un comunicado en el que solicitó que ante cualquier información o dato que pueda aportarse para dar con el paradero de Mario, se comuniquen con el celular oficial 1570377037.

"El tenía la Sube pero no la usó desde el miércoles pasado, llevaba el celular de mi mamá y dejó el suyo en casa, se iba a encontrar conmigo a las 8 en un bar pero me llamó y me dijo que no llegaba y que pasaba a las 11 por la mía", explicó a Télam Gabriela.