Cambio de destino. Por qué mudarán un patio de juegos de una esquina clave del barrio de Palermo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la construcción del Centro Médico de Especialidades Ambulatorias (Cemar 4) y un Centro de Día en el predio actualmente ocupado por la Plaza Tbilisi, en la esquina de Cerviño 3417 y Silvio Ruggeri, en el barrio de Palermo. La obra implicará el traslado del patio de juegos a un terreno ubicado en Cerviño y Bulnes, dentro de la misma manzana, según lo informado a este medio por el Ministerio de Salud de la Ciudad.

El Ministerio de Salud porteño informó que la obra, programada para comenzar en 2025 y finalizar en marzo de 2026, forma parte de un plan de modernización de los servicios médicos. Según explicaron a LA NACION, el patio de juegos temático de la Plaza Tbilisi será reubicado en un predio lindero, dentro de la misma manzana del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, para garantizar su continuidad como un espacio recreativo accesible y adecuado para la comunidad. “Se realizará dentro del terreno del hospital. Se corre la reja y ahí se reubica el patio de juegos”, confirmaron a este medio, aunque no precisaron cuándo sucederá ese desplazamiento y cuándo quedará rehabilitado para los niños.

Atención de mediana complejidad

El nuevo Cemar contará con 25 consultorios, áreas de diagnóstico por imágenes, enfermería, farmacia y otras prestaciones diseñadas para atender la demanda creciente de los vecinos. Este será el cuarto centro de este tipo en la ciudad, donde actualmente dos ya están en funcionamiento y un tercero, en construcción. Según Salud porteña, la incorporación del Cemar 4 responde a la necesidad de fortalecer la atención de mediana complejidad en la zona, optimizando el acceso a la salud y reduciendo la saturación en hospitales de alta complejidad como el Hospital Fernández.

El edificio incluirá un subsuelo, planta baja, tres pisos y una azotea, con espacio para futuras ampliaciones. Los servicios abarcarán consultas médicas generales y especialidades como ginecología, cardiología y odontología. La planta baja tendrá un centro de día con salón, sanitarios, área de preparación, lavado y depósito, además de espacios para un hall de acceso, sala de espera, SUM, depósito, farmacia, sanitarios públicos y sala de máquinas. El primer piso contará con áreas de imágenes como salas de ecografía, densitometría, rayos X, vestidores y oficinas administrativas. El segundo piso tendrá consultorios generales, especialidades médicas, enfermería y áreas de esterilización. En el tercer piso habrá consultorios para cardiología, odontología, audiometría y radiología panorámica. La azotea incluirá salas de máquinas y equipamientos técnicos.

Aunque el gobierno porteño asegura que el patio de juegos de la Plaza Tbilisi será reubicado, la noticia generó indignación entre los vecinos del barrio. Constanza Parodi, residente de la zona, expresó a este medio: “Estoy totalmente en contra de que cierren la plaza. Mi nena viene dos veces al día. No pueden dejar a nuestros hijos sin este espacio. Vivo en Bulnes y Cerviño desde hace casi cinco años, y mi hija, que tiene dos, disfruta de este lugar desde que era bebé. Además, construir enfrente va a traer problemas de ruidos y residuos”.

En agosto de 2024, la Comisión de Espacio y Medio Ambiente de la Comuna 14 presentó una nota solicitando que el patio de juegos continúe siendo un espacio público. Según señalaron, un relevamiento en 35 manzanas mostró que solo hay dos patios de juegos en la zona. Para los vecinos, eliminar uno de ellos es inadmisible. Este predio fue originalmente cedido al Hospital Fernández como una donación destinada a espacios públicos. Durante la pandemia, la Plaza Tbilisi albergó una Unidad de Febriles de Urgencia (UFU), pero luego fue restituida como patio de juegos en el marco del plan de modernización de plazas.

Lidia López, también vecina, expresó en una reunión de la junta comunal: “La plaza es esencial para los niños del barrio y para las familias”. Ludmila Navarro, madre de tres hijos, expresó su preocupación por el impacto que tendría el traslado del patio de juegos y la falta de comunicación oficial sobre el proceso: “A donde quieren trasladar la plaza es oscuro, y además va a estar cerrada mientras arman otra. Mis hijos pierden un lugar para jugar en el día a día. Es fácil decir que hay plazas en la ciudad, pero esta es la que me queda cerca y a la que puedo venir caminando con los chicos. Muchas veces no tengo tiempo de ir a otros lugares más lejos, y este espacio siempre fue fundamental para nosotros. Lo que más molesta es que no avisan nada, no hay carteles ni información clara. Hace poco, la plaza estuvo cerrada tres días con candados sin explicación. ¿Cómo podemos confiar en que cumplirán con lo que prometen si ni siquiera informan lo que están haciendo ahora?”, manifestó en diálogo con este medio.

Desde el Ministerio de Salud porteño insistieron en señalar a este medio que la reubicación garantizará un espacio recreativo accesible y adecuado. Afirmaron que el cambio está vinculado con el inicio de la construcción del nuevo Cemar y busca equilibrar la necesidad de ofrecer mejores servicios médicos con el compromiso de preservar los espacios recreativos. “La construcción del nuevo Cemar 4 se enmarca en lo establecido por la ley N°2.538, que dispone la creación de un Centro de Consultas Ambulatorias en el predio del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, ubicado en la intersección de Cerviño y Silvio Ruggeri. Este proyecto aprovecha un terreno propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a ampliar y modernizar los servicios médicos del hospital”, explicaron desde el Ministerio de Salud a LA NACIÓN.

El inicio de las obras está programado para 2025 y plantea desafíos para los residentes, así como para el personal y los pacientes del Hospital Fernández. Aunque la Ciudad asegura que las actividades hospitalarias no se verán afectadas, los vecinos temen molestias por el ruido, la circulación de maquinaria pesada y los residuos generados por la construcción. Además, exigen mayor claridad y participación en las decisiones sobre el futuro del espacio.

